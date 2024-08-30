Onlar İçin Zenginlik Göstergesi! 550 Milyon TL’ye 7 Numaralı Plakayı Satın Alan Dubaili İş İnsanı

55 milyon dirhem yani 550 milyon TL karşılığında 7 numaralı plakayı satın alan Dubaili iş insanı sosyal medyada ilgi çekti. Dünyanın en pahalı plakalarından biri olarak kayda geçen plaka, Dubai’de epey önemli.
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Önemli olmasının sebebi ise Dubai’de tek haneli plakaların statü ve zenginlik göstergesi olması.
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Açık artırma ile plakayı almayı başaran iş insanı bahsettiğimiz üzere bu statü ve zenginlik göstergesine birçok alanda ulaşabilmek için tam olarak 550 milyon TL ödedi.
İşte o anlar 👇
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