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Onlar İçin Zenginlik Göstergesi! 550 Milyon TL’ye 7 Numaralı Plakayı Satın Alan Dubaili İş İnsanı

Onlar İçin Zenginlik Göstergesi! 550 Milyon TL’ye 7 Numaralı Plakayı Satın Alan Dubaili İş İnsanı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 12:28

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55 milyon dirhem yani 550 milyon TL karşılığında 7 numaralı plakayı satın alan Dubaili iş insanı sosyal medyada ilgi çekti. Dünyanın en pahalı plakalarından biri olarak kayda geçen plaka, Dubai’de epey önemli.

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Önemli olmasının sebebi ise Dubai’de tek haneli plakaların statü ve zenginlik göstergesi olması.

Önemli olmasının sebebi ise Dubai’de tek haneli plakaların statü ve zenginlik göstergesi olması.

Açık artırma ile plakayı almayı başaran iş insanı bahsettiğimiz üzere bu statü ve zenginlik göstergesine birçok alanda ulaşabilmek için tam olarak 550 milyon TL ödedi.

Açık artırma ile plakayı almayı başaran iş insanı bahsettiğimiz üzere bu statü ve zenginlik göstergesine birçok alanda ulaşabilmek için tam olarak 550 milyon TL ödedi.

İşte o anlar 👇

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