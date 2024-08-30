Görüş Bildir
Haberler
Video
Ailesine Hamilelik Müjdesi Veren Kadın Yaşanan Şaşkınlıkları Anbean Kaydetti

Ailesine Hamilelik Müjdesi Veren Kadın Yaşanan Şaşkınlıkları Anbean Kaydetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 10:59

İçerik Devam Ediyor

Hamilelik haberini ailelere ve dostlara söylerkenki heyecanı yaşayan bilir. Aslında bu durum haberi veren için de alan için de epey heyecan verici. @dietonthestreet adlı Instagram kullanıcısı da bu anları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ailelerine ve dostlarına tek tek müjdeli haberi veren içerik üreticisi yaşanan şaşkınlıkları kayda aldı.

Ailelerine ve dostlarına tek tek müjdeli haberi veren içerik üreticisi yaşanan şaşkınlıkları kayda aldı.

Herkes çiftin bebek haberine çok sevinmiş ve heyecanlanmıştı.

Herkes çiftin bebek haberine çok sevinmiş ve heyecanlanmıştı.

İşte detaylar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın