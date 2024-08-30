Yolda Buldukları Yavru Köpeği Sahiplenen Aile Günden Güne Değişimiyle Kalplerimizi Eritti

@deniz_cimennn adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi sahiplendikleri yavru köpeğe dair yaptığı paylaşımla dünyamızı birkaç dakikalığına güzelleştirdi. Bir cana el uzatınca nasıl muziceler olacağına gelin birlikte bakalım.
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Yolda minik bir yavruyken buldukları pamuk gibi beyaz tüyleri olan dünyalar tatlısı köpeği sahiplenen içerik üreticisi paylaşımı “Onca sahipsiz köpek varken satın almayın” notuyla yaptı.
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Tatlı bebeği sahiplendikten sonra tedavilerini ve aşılarını yaptıran ailesi ona çok güzel bir hayat sunmuştu.
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