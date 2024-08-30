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Yolda Buldukları Yavru Köpeği Sahiplenen Aile Günden Güne Değişimiyle Kalplerimizi Eritti

Yolda Buldukları Yavru Köpeği Sahiplenen Aile Günden Güne Değişimiyle Kalplerimizi Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 09:31

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@deniz_cimennn adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi sahiplendikleri yavru köpeğe dair yaptığı paylaşımla dünyamızı birkaç dakikalığına güzelleştirdi. Bir cana el uzatınca nasıl muziceler olacağına gelin birlikte bakalım.

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Yolda minik bir yavruyken buldukları pamuk gibi beyaz tüyleri olan dünyalar tatlısı köpeği sahiplenen içerik üreticisi paylaşımı “Onca sahipsiz köpek varken satın almayın” notuyla yaptı.

Yolda minik bir yavruyken buldukları pamuk gibi beyaz tüyleri olan dünyalar tatlısı köpeği sahiplenen içerik üreticisi paylaşımı “Onca sahipsiz köpek varken satın almayın” notuyla yaptı.

Tatlı bebeği sahiplendikten sonra tedavilerini ve aşılarını yaptıran ailesi ona çok güzel bir hayat sunmuştu.

Tatlı bebeği sahiplendikten sonra tedavilerini ve aşılarını yaptıran ailesi ona çok güzel bir hayat sunmuştu.

İşte detaylar 👇

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