İstanbul Boğazı’nda 35 Bin TL’ye Tekne Düğünü Yapan Çift Fiyatın Uygunluğuyla Şaşırttı

Düğün fiyatları aldı başını gidiyor. Salon ayrı dert, yemekli olacaksa ayrı dert, davetli sayısı ayrı dert derken listeye birçok stres unsuru ekleniyor. Şimdilerdeyse sosyal medyada 35 bin TL’ye yapılan bir düğün gündemde.
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İstanbul Boğazı’nda bir teknede yapılan düğünün 35 bin TL olması izleyiciler tarafından normal düğün salonlarıyla kıyaslanarak uygun bulundu.
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Teknenin sabit durmak yerine isteğe göre boğaz turu yapıyor olması da kulağa hoş gelmişti.
İşte o anlar 👇
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