Canlı Yayında Kasiyer Kadına Saldırdı İzleyicilerinden “Kız da Hak Etti Ama Kaşındı” Yorumları Aldı

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan bir şahıs, yayın esnasında kasiyer bir kadına saldırdı. O anlarda yayın devam ediyordu. Kadının “Abi ne yapıyorsun” dediği duyuldu. Kadına saldıran şahıs marketten çıktıktan sonra geri döneceğini ifade etti.
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Sosyal medya hesabından yayın yaparken kasiyer kadına saldıran şahsa gülen surat yorumları, “Kız da hak etti ama kaşındı” yorumları gelmeye devam etti.
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Akıl tutulması yaşatan o anlarda marketten çıkan şahıs küfürler saçtı ve “Şimdi onu bıçaklayacağım, geliyorum” dedi.
İşte o anlar 👇
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