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Canlı Yayında Kasiyer Kadına Saldırdı İzleyicilerinden “Kız da Hak Etti Ama Kaşındı” Yorumları Aldı

Canlı Yayında Kasiyer Kadına Saldırdı İzleyicilerinden “Kız da Hak Etti Ama Kaşındı” Yorumları Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 22:42

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Sosyal medya hesabından canlı yayın açan bir şahıs, yayın esnasında kasiyer bir kadına saldırdı. O anlarda yayın devam ediyordu. Kadının “Abi ne yapıyorsun” dediği duyuldu. Kadına saldıran şahıs marketten çıktıktan sonra geri döneceğini ifade etti.

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Sosyal medya hesabından yayın yaparken kasiyer kadına saldıran şahsa gülen surat yorumları, “Kız da hak etti ama kaşındı” yorumları gelmeye devam etti.

Sosyal medya hesabından yayın yaparken kasiyer kadına saldıran şahsa gülen surat yorumları, “Kız da hak etti ama kaşındı” yorumları gelmeye devam etti.

Akıl tutulması yaşatan o anlarda marketten çıkan şahıs küfürler saçtı ve “Şimdi onu bıçaklayacağım, geliyorum” dedi.

Akıl tutulması yaşatan o anlarda marketten çıkan şahıs küfürler saçtı ve “Şimdi onu bıçaklayacağım, geliyorum” dedi.

İşte o anlar 👇

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