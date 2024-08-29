Canlı Yayında Kasiyer Kadına Saldırdı İzleyicilerinden “Kız da Hak Etti Ama Kaşındı” Yorumları Aldı

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan bir şahıs, yayın esnasında kasiyer bir kadına saldırdı. O anlarda yayın devam ediyordu. Kadının “Abi ne yapıyorsun” dediği duyuldu. Kadına saldıran şahıs marketten çıktıktan sonra geri döneceğini ifade etti.