Evden Kaçan Maymun Çorum’u Birbirine Kattı: Bir Kadına Saldırdı, Girdiği Balkonu Altüst Etti

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19 yaşındaki genç kadın hastanede pansuman yapıldıktan sonra taburcu edildi. Maymun ise saldırı sonrası kayıplara karıştı.
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Evden kaçan maymun bununla birlikte girdiği bir evin balkonunu perişan hale getirdi. Camdan içeriye girmeye çalışan maymunu gören ev sahipleri korkarak eve girmesine engel olmaya çalıştı.
Balkondan ayrılarak yeniden kayıplara karışan maymun sahibi olduğu öğrenilen kişiler tarafından yakalandı. Şimdiyse ekipler maymunu yasadışı besleyen kişilerin peşinde.
İşte o anlar 👇
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