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Evden Kaçan Maymun Çorum’u Birbirine Kattı: Bir Kadına Saldırdı, Girdiği Balkonu Altüst Etti

Evden Kaçan Maymun Çorum’u Birbirine Kattı: Bir Kadına Saldırdı, Girdiği Balkonu Altüst Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 17:27

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Çorum’da Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde’de yaşanan olayda yasadışı beslendiği bir evden kaçan maymun şehri birbirine kattı. Sokaklarda başıboş halde gezen maymun vatandaşlara saldırmaya çalıştı. 19 yaşındaki bir genç kadını bacağından ısırdı.

Kaynak: İHA

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19 yaşındaki genç kadın hastanede pansuman yapıldıktan sonra taburcu edildi. Maymun ise saldırı sonrası kayıplara karıştı.

19 yaşındaki genç kadın hastanede pansuman yapıldıktan sonra taburcu edildi. Maymun ise saldırı sonrası kayıplara karıştı.

Evden kaçan maymun bununla birlikte girdiği bir evin balkonunu perişan hale getirdi. Camdan içeriye girmeye çalışan maymunu gören ev sahipleri korkarak eve girmesine engel olmaya çalıştı.

Evden kaçan maymun bununla birlikte girdiği bir evin balkonunu perişan hale getirdi. Camdan içeriye girmeye çalışan maymunu gören ev sahipleri korkarak eve girmesine engel olmaya çalıştı.

Balkondan ayrılarak yeniden kayıplara karışan maymun sahibi olduğu öğrenilen kişiler tarafından yakalandı. Şimdiyse ekipler maymunu yasadışı besleyen kişilerin peşinde.

Balkondan ayrılarak yeniden kayıplara karışan maymun sahibi olduğu öğrenilen kişiler tarafından yakalandı. Şimdiyse ekipler maymunu yasadışı besleyen kişilerin peşinde.

İşte o anlar 👇

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