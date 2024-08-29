Almanya’da Bir Gurbetçi Geri Dönüşüm Kuponuyla Alışverişini Neredeyse Yarı Fiyatına Denk Getirdi

Almanya’da geri dönüşüme oldukça önem veriliyor. Bu sebeple vatandaşlar evlerindeki plastik, teneke ve cam atıkları biriktirerek çeşitli kuponlara çeviriyorlar. @almanyarehberi adlı Instgram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi de geri dönüşüm kuponuyla yaptığı alışverişi paylaşmasıyla gündem oldu.
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İkili ilk iş olarak biriktirdikleri atıkları geri dönüşüm makinesine atarak 25 Euro değerinde fiş aldı.
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Ardından ise marketten ihtiyaçlarını tamamladılar ve alışverişleri 55 Euro tuttu.
Miktarın neredeyse yarısını geri dönüşüm makinesinden aldıkları fiş işle ödeyerek epey kâr etmiş oldular.
İşte detaylar 👇
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