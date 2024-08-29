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Almanya’da Bir Gurbetçi Geri Dönüşüm Kuponuyla Alışverişini Neredeyse Yarı Fiyatına Denk Getirdi

Almanya’da Bir Gurbetçi Geri Dönüşüm Kuponuyla Alışverişini Neredeyse Yarı Fiyatına Denk Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 16:15

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Almanya’da geri dönüşüme oldukça önem veriliyor. Bu sebeple vatandaşlar evlerindeki plastik, teneke ve cam atıkları biriktirerek çeşitli kuponlara çeviriyorlar. @almanyarehberi adlı Instgram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi de geri dönüşüm kuponuyla yaptığı alışverişi paylaşmasıyla gündem oldu.

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İkili ilk iş olarak biriktirdikleri atıkları geri dönüşüm makinesine atarak 25 Euro değerinde fiş aldı.

İkili ilk iş olarak biriktirdikleri atıkları geri dönüşüm makinesine atarak 25 Euro değerinde fiş aldı.

Ardından ise marketten ihtiyaçlarını tamamladılar ve alışverişleri 55 Euro tuttu.

Ardından ise marketten ihtiyaçlarını tamamladılar ve alışverişleri 55 Euro tuttu.

Miktarın neredeyse yarısını geri dönüşüm makinesinden aldıkları fiş işle ödeyerek epey kâr etmiş oldular.

Miktarın neredeyse yarısını geri dönüşüm makinesinden aldıkları fiş işle ödeyerek epey kâr etmiş oldular.

İşte detaylar 👇

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