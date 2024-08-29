Almanya’da Bir Gurbetçi Geri Dönüşüm Kuponuyla Alışverişini Neredeyse Yarı Fiyatına Denk Getirdi

Almanya’da geri dönüşüme oldukça önem veriliyor. Bu sebeple vatandaşlar evlerindeki plastik, teneke ve cam atıkları biriktirerek çeşitli kuponlara çeviriyorlar. @almanyarehberi adlı Instgram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi de geri dönüşüm kuponuyla yaptığı alışverişi paylaşmasıyla gündem oldu.