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Ofiste Bir Gününü Paylaşan Mühendisin İmkanları “Bunlar Nasıl Hayatlar?” Dedirtti

Ofiste Bir Gününü Paylaşan Mühendisin İmkanları “Bunlar Nasıl Hayatlar?” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 15:52

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@yemekani adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan endüstri mühendisi bir içerik üreticisi ofiste bir gününü paylaştı. Ofis vlogları bu sıralar epey popüler biliyorsunuz. Özellikle bazı paylaşımlar çokça eleştiri alıyor. Bu da onlardan biri. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Sabahın erken saatlerinde ofise giden kadın açık büfe kahvaltıyla güne başlarken, taze çekilmiş fındık ezmesi dikkat çekti.

Sabahın erken saatlerinde ofise giden kadın açık büfe kahvaltıyla güne başlarken, taze çekilmiş fındık ezmesi dikkat çekti.

Kahvaltının ardından çalışmaya başlayan kadının olanakları oldukça konforluydu.

Kahvaltının ardından çalışmaya başlayan kadının olanakları oldukça konforluydu.

Masaj odasına giderek günü sonlandıran kadına “Yattıkları yerden para kazanıyorlar yani” gibi yorumlar geldi.

Masaj odasına giderek günü sonlandıran kadına “Yattıkları yerden para kazanıyorlar yani” gibi yorumlar geldi.

İşte detaylar 👇

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