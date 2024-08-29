Ofiste Bir Gününü Paylaşan Mühendisin İmkanları “Bunlar Nasıl Hayatlar?” Dedirtti

@yemekani adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan endüstri mühendisi bir içerik üreticisi ofiste bir gününü paylaştı. Ofis vlogları bu sıralar epey popüler biliyorsunuz. Özellikle bazı paylaşımlar çokça eleştiri alıyor. Bu da onlardan biri. Gelin detaylara birlikte bakalım.