Arabasını Streç Filmle Kaplayan Vatandaş Dikkat Çekti: “Adam Haklı Her Gün Yükseldiği İçin”

Esenler’de kapalı bir otoparkta bir vatandaş ilginç anlara şahit oldu. Doblo model bir aracı streç filmle kaplanmış halde gören vatandaş hemen kaydı başlattı.
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@asayisberkamall34_ adlı sayfanın paylaştığı o anlar izleyicileri de şaşırttı.
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İzleyiciler aracın çizilmemesi için araç sahibinin böyle bir yönteme başvurduğunu dile getirdi. Sizce neden olabilir?
İşte o anlar 👇
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