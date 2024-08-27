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Arabasını Streç Filmle Kaplayan Vatandaş Dikkat Çekti: “Adam Haklı Her Gün Yükseldiği İçin”

Arabasını Streç Filmle Kaplayan Vatandaş Dikkat Çekti: “Adam Haklı Her Gün Yükseldiği İçin”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 00:06

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Esenler’de kapalı bir otoparkta bir vatandaş ilginç anlara şahit oldu. Doblo model bir aracı streç filmle kaplanmış halde gören vatandaş hemen kaydı başlattı.

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@asayisberkamall34_ adlı sayfanın paylaştığı o anlar izleyicileri de şaşırttı.

@asayisberkamall34_ adlı sayfanın paylaştığı o anlar izleyicileri de şaşırttı.

İzleyiciler aracın çizilmemesi için araç sahibinin böyle bir yönteme başvurduğunu dile getirdi. Sizce neden olabilir?

İzleyiciler aracın çizilmemesi için araç sahibinin böyle bir yönteme başvurduğunu dile getirdi. Sizce neden olabilir?

İşte o anlar 👇

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