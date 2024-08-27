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Bir İçerik Üreticisi Japonya’da Kadınların Emir Kipi Kullanmalarının Yasak Olduğunu Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Japonya’da Kadınların Emir Kipi Kullanmalarının Yasak Olduğunu Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 22:25

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@superhizliokuma kullanıcı adıyla Instagram’dan içerikler üreten Mehmet Taşhanlıgil, Japonya’da İmparator Meiji döneminden kalan bir kuraldan bahsetti. Fransızca bir kaynaktan edindiği bilgiye göre Japonya’da kadınlar emir kipi kullanamıyordu.

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Örneğin Japonya’da kadınların “Dur” demek yerine “Lütfen durur musun” demek zorunda olduğunu dile getirdi.

Örneğin Japonya’da kadınların “Dur” demek yerine “Lütfen durur musun” demek zorunda olduğunu dile getirdi.

Bu dil kuralının kadınların daha nazik ve saygılı olmasını hedeflediğini de ekledi.

Bu dil kuralının kadınların daha nazik ve saygılı olmasını hedeflediğini de ekledi.

İşte o anlar 👇

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