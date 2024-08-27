Bir İçerik Üreticisi Japonya’da Kadınların Emir Kipi Kullanmalarının Yasak Olduğunu Anlattı

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Örneğin Japonya’da kadınların “Dur” demek yerine “Lütfen durur musun” demek zorunda olduğunu dile getirdi.
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Bu dil kuralının kadınların daha nazik ve saygılı olmasını hedeflediğini de ekledi.
İşte o anlar 👇
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