Belediye Otobüsü Sanarak Durdurdular: Teyzelerin Yardımına Yetişen Kadınlar Tebessüm Ettirdi

@ozgenurozbek kullanıcı adıyla Instagram’da içerikler üreten gezgin, Kapadokya’ya giderken yaşadığı tatlı anları paylaştı. İzleyenlere tebessüm ettiren anlara gelin birlikte bakalım.
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Yolculuklarına henüz yeni başladıkları anlarda teyzeler tarafından belediye otobüsü sanılarak durdurulan ikili komik anlar yaşamıştı.
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Yarım saat boyunca herhangi bir araç geçmesini bekleyen teyzeleri kırmayan ikili o anları “Kimin ne anlattığının belli olmadığı bu muhteşem sohbet başladı.” notuyla paylaştı.
İşte o anlar 👇
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