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Belediye Otobüsü Sanarak Durdurdular: Teyzelerin Yardımına Yetişen Kadınlar Tebessüm Ettirdi

Belediye Otobüsü Sanarak Durdurdular: Teyzelerin Yardımına Yetişen Kadınlar Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 21:36

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@ozgenurozbek kullanıcı adıyla Instagram’da içerikler üreten gezgin, Kapadokya’ya giderken yaşadığı tatlı anları paylaştı. İzleyenlere tebessüm ettiren anlara gelin birlikte bakalım.

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Yolculuklarına henüz yeni başladıkları anlarda teyzeler tarafından belediye otobüsü sanılarak durdurulan ikili komik anlar yaşamıştı.

Yolculuklarına henüz yeni başladıkları anlarda teyzeler tarafından belediye otobüsü sanılarak durdurulan ikili komik anlar yaşamıştı.

Yarım saat boyunca herhangi bir araç geçmesini bekleyen teyzeleri kırmayan ikili o anları “Kimin ne anlattığının belli olmadığı bu muhteşem sohbet başladı.” notuyla paylaştı.

Yarım saat boyunca herhangi bir araç geçmesini bekleyen teyzeleri kırmayan ikili o anları “Kimin ne anlattığının belli olmadığı bu muhteşem sohbet başladı.” notuyla paylaştı.

İşte o anlar 👇

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