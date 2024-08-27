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Talihsizlik Yarışmasına Katıldınız Ama Rakibiniz O! Ani Fren Sonucu Tüm Arabasına Salça Dökülen Vatandaş

Talihsizlik Yarışmasına Katıldınız Ama Rakibiniz O! Ani Fren Sonucu Tüm Arabasına Salça Dökülen Vatandaş

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 21:01

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@user2525252525340 adlı TikTok kullanıcısı yaşadığı talihsiz anları paylaşmasıyla 3 milyonu aşkın izlendi. İzleyiciler ise neye üzüleceğini şaşırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Salça dolu araçla trafikte ilerleyen vatandaş ani fren yapınca aracın içi adeta salça gölüne dönmüştü.

Salça dolu araçla trafikte ilerleyen vatandaş ani fren yapınca aracın içi adeta salça gölüne dönmüştü.

Kimileri aracın nasıl temizleneceğini düşünürken kimileriyse salçaların hiç olmasına üzüldü.

Kimileri aracın nasıl temizleneceğini düşünürken kimileriyse salçaların hiç olmasına üzüldü.

İşte o anlar 👇

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