Talihsizlik Yarışmasına Katıldınız Ama Rakibiniz O! Ani Fren Sonucu Tüm Arabasına Salça Dökülen Vatandaş

@user2525252525340 adlı TikTok kullanıcısı yaşadığı talihsiz anları paylaşmasıyla 3 milyonu aşkın izlendi. İzleyiciler ise neye üzüleceğini şaşırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Salça dolu araçla trafikte ilerleyen vatandaş ani fren yapınca aracın içi adeta salça gölüne dönmüştü.
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Kimileri aracın nasıl temizleneceğini düşünürken kimileriyse salçaların hiç olmasına üzüldü.
İşte o anlar 👇
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