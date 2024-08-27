Eşinin Tırnaklarını Yiyerek Kesen Adam Akıl Tutulması Yaşattı: “Gördüklerimi Nasıl Silebilirim”

İlişkilerin samimiyet seviyesi bazen şok etkisi yaratıyor. Eşinin tırnaklarını yediği anları paylaşan kadın da hepimiz de aynı etkiyi yarattı. Gelin detaylara birlikte bakalım…
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O anları “İlişkimizi kimse sorgulamasın” notuyla paylaşan ikili karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu.
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Adam eşinin tırnakları tek tek dişleriyle kesiyordu. İzleyicilerden “Tırnak makası icat edildi” yorumları geldi.
İşte o anlar 👇
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