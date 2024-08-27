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Eşinin Tırnaklarını Yiyerek Kesen Adam Akıl Tutulması Yaşattı: “Gördüklerimi Nasıl Silebilirim”

Eşinin Tırnaklarını Yiyerek Kesen Adam Akıl Tutulması Yaşattı: “Gördüklerimi Nasıl Silebilirim”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 20:00

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İlişkilerin samimiyet seviyesi bazen şok etkisi yaratıyor. Eşinin tırnaklarını yediği anları paylaşan kadın da hepimiz de aynı etkiyi yarattı. Gelin detaylara birlikte bakalım…

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O anları “İlişkimizi kimse sorgulamasın” notuyla paylaşan ikili karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu.

O anları “İlişkimizi kimse sorgulamasın” notuyla paylaşan ikili karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu.

Adam eşinin tırnakları tek tek dişleriyle kesiyordu. İzleyicilerden “Tırnak makası icat edildi” yorumları geldi.

Adam eşinin tırnakları tek tek dişleriyle kesiyordu. İzleyicilerden “Tırnak makası icat edildi” yorumları geldi.

İşte o anlar 👇

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