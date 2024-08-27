Edirne’den Avrupa’ya Gitmek İsteyen Kaçak Göçmenler Kamyonetin Gizli Bölmesinde Yakalandı

Ameliyat Sonrası Hastalarından Kendisine Gelen Birtakım Garip Mesajları Paylaşan Doktor

Hoca Olduğunu İddia Eden Şahıs, Çiftlere Cinsellik Tavsiyesi Verdi: "Öpüp, Konuşursanız Çocuğunuz Sağır Olur"