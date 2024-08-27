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Edirne’den Avrupa’ya Gitmek İsteyen Kaçak Göçmenler Kamyonetin Gizli Bölmesinde Yakalandı

Edirne’den Avrupa’ya Gitmek İsteyen Kaçak Göçmenler Kamyonetin Gizli Bölmesinde Yakalandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 18:35

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Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri, Edirne’den Avrupa’ya kaçmak isteyen 5 kaçak göçmen ve Makedonyalı insan kaçakçısını yakaladı. Kaçak göçmenler, ekiplerin şüphe üzerine takibe aldıkları kamyonetin gizli bölmesinde yer alıyorlardı.

Kaynak: İHA

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İHA’dan Mehmet Basmacı’nın haberine göre kamyonete 230 santimetre uzunluğunda 130 cm eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir gizli bölme eklenmişti.

İHA’dan Mehmet Basmacı’nın haberine göre kamyonete 230 santimetre uzunluğunda 130 cm eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir gizli bölme eklenmişti.

Yetkililer böyle bir yöntemle ilk kez karşılaştıklarını belirtirken, Makedonya uyruklu insan kaçakçısı tutuklandı kaçak göçmenler ise ülkelerine gönderilmek için Edirne İl Göç Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yetkililer böyle bir yöntemle ilk kez karşılaştıklarını belirtirken, Makedonya uyruklu insan kaçakçısı tutuklandı kaçak göçmenler ise ülkelerine gönderilmek için Edirne İl Göç Müdürlüğü’ne götürüldü.

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