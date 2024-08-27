Edirne’den Avrupa’ya Gitmek İsteyen Kaçak Göçmenler Kamyonetin Gizli Bölmesinde Yakalandı

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İHA’dan Mehmet Basmacı’nın haberine göre kamyonete 230 santimetre uzunluğunda 130 cm eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir gizli bölme eklenmişti.
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Yetkililer böyle bir yöntemle ilk kez karşılaştıklarını belirtirken, Makedonya uyruklu insan kaçakçısı tutuklandı kaçak göçmenler ise ülkelerine gönderilmek için Edirne İl Göç Müdürlüğü’ne götürüldü.
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