Fikirtepe’de İnşaat İşçileri Kirli Servis Edilen Yemeklere Tepkilerini Yemekhaneyi Dağıtarak Gösterdi

Fikirtepe’de bir inşaatta çalışan işçiler çıkan yemeklere tepki göstermek için yemekhaneyi dağıttı. Çıkan yemeklerin işçilere kirli tabldotlar ile verilmesi sabırları taşırmıştı.
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Hal böyle olunca işçiler yemekhanede ne masa ne sandalye bıraktı.
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Seslerini yetkilelere duyurmak isteyen işçiler o anları kayda da aldı.
İşte detaylar 👇
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yakarsa dünyayı garipler yakar. KRALLAR....
Umarim bu kadar kargasadan sonra bir kolaya tav olmazlar, bizim milletin huyudur azicik istedigini alsin gubarir yelkenleri suya indirir
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