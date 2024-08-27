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Fikirtepe’de İnşaat İşçileri Kirli Servis Edilen Yemeklere Tepkilerini Yemekhaneyi Dağıtarak Gösterdi

Fikirtepe’de İnşaat İşçileri Kirli Servis Edilen Yemeklere Tepkilerini Yemekhaneyi Dağıtarak Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 16:20

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Fikirtepe’de bir inşaatta çalışan işçiler çıkan yemeklere tepki göstermek için yemekhaneyi dağıttı. Çıkan yemeklerin işçilere kirli tabldotlar ile verilmesi sabırları taşırmıştı.

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Hal böyle olunca işçiler yemekhanede ne masa ne sandalye bıraktı.

Hal böyle olunca işçiler yemekhanede ne masa ne sandalye bıraktı.

Seslerini yetkilelere duyurmak isteyen işçiler o anları kayda da aldı.

Seslerini yetkilelere duyurmak isteyen işçiler o anları kayda da aldı.

İşte detaylar 👇

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barbarian

yakarsa dünyayı garipler yakar. KRALLAR....

Adam Adama

Umarim bu kadar kargasadan sonra bir kolaya tav olmazlar, bizim milletin huyudur azicik istedigini alsin gubarir yelkenleri suya indirir

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