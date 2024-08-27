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Bakırköy'de TIR Üst Geçide Girdi, Belediye Otobüsünün Üzerine Devrildi: Yaralılar Var!

Bakırköy'de TIR Üst Geçide Girdi, Belediye Otobüsünün Üzerine Devrildi: Yaralılar Var!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 12:28 Son Güncelleme: 27.08.2024 - 12:46

Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, üst geçide girdi. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne devrildi. 

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Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi.

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi.

Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu.

Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu.

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

Olay yerinden görüntüler 👇

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