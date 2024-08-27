Bakırköy'de TIR Üst Geçide Girdi, Belediye Otobüsünün Üzerine Devrildi: Yaralılar Var!
Bakırköy'de TIR Üst Geçide Girdi, Belediye Otobüsünün Üzerine Devrildi: Yaralılar Var!
Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, üst geçide girdi. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne devrildi.
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Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi.
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Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu.
Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.
Olay yerinden görüntüler 👇
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