Köklü Tekstil Firmasından Konkordato Talebi: İflasın Eşiğindeler
Köklü Tekstil Firmasından Konkordato Talebi: İflasın Eşiğindeler
Tekstil sektöründe 28 yıldır faaliyet gösteren Gaziantep merkezli halı üreticisi Arka Halı ve İplik Sanayi Anonim Şirketi iflasın eşiğine geldi. Şirket ödenemeyen borçları için konkordato talep edildi.
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Tekstil firmalarının yoğun olarak bulunduğu Gaziantep’te kurulan ve Arka Halı ismiyle 40 ülkeye ihracat yapan firma iflasın eşiğinde.
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Halk TV’den Yavuz Karamahmutoğlu’nun haberine göre; kendi polipropilen iplik fabrikasına sahip olan Arka Halı, borçlarını ödeyemediği için konkordato talebinde bulundu.
Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 01 Şubat 2024 tarihli ara kararı ile Arka Halı'ya verilen 1 yıllık kesin mühlet süresi, 13 Nisan 2024'ten itibaren 6 ay uzatıldı. Konkordato projesinin değerlendirilmesi ve tasdik duruşması ise 12 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
Firma, son teknoloji ile donatılmış tesisleri ve geniş üretim kapasitesiyle 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.
Türkiye’deki tekstil üreticileri, dolar kurunun baskılanması sebebiyle ekonomik dar boğazda olduklarını ifade ediyordu.
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