Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Köklü Tekstil Firmasından Konkordato Talebi: İflasın Eşiğindeler

Köklü Tekstil Firmasından Konkordato Talebi: İflasın Eşiğindeler

Gaziantep
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 18:02

Tekstil sektöründe 28 yıldır faaliyet gösteren Gaziantep merkezli halı üreticisi Arka Halı ve İplik Sanayi Anonim Şirketi iflasın eşiğine geldi. Şirket ödenemeyen borçları için konkordato talep edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tekstil firmalarının yoğun olarak bulunduğu Gaziantep’te kurulan ve Arka Halı ismiyle 40 ülkeye ihracat yapan firma iflasın eşiğinde.

Tekstil firmalarının yoğun olarak bulunduğu Gaziantep’te kurulan ve Arka Halı ismiyle 40 ülkeye ihracat yapan firma iflasın eşiğinde.

Halk TV’den Yavuz Karamahmutoğlu’nun haberine göre; kendi polipropilen iplik fabrikasına sahip olan Arka Halı, borçlarını ödeyemediği için konkordato talebinde bulundu.

Halk TV’den Yavuz Karamahmutoğlu’nun haberine göre; kendi polipropilen iplik fabrikasına sahip olan Arka Halı, borçlarını ödeyemediği için konkordato talebinde bulundu.

Kaynak

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 01 Şubat 2024 tarihli ara kararı ile Arka Halı'ya verilen 1 yıllık kesin mühlet süresi, 13 Nisan 2024'ten itibaren 6 ay uzatıldı. Konkordato projesinin değerlendirilmesi ve tasdik duruşması ise 12 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 01 Şubat 2024 tarihli ara kararı ile Arka Halı'ya verilen 1 yıllık kesin mühlet süresi, 13 Nisan 2024'ten itibaren 6 ay uzatıldı. Konkordato projesinin değerlendirilmesi ve tasdik duruşması ise 12 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

Firma, son teknoloji ile donatılmış tesisleri ve geniş üretim kapasitesiyle 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Firma, son teknoloji ile donatılmış tesisleri ve geniş üretim kapasitesiyle 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Türkiye’deki tekstil üreticileri, dolar kurunun baskılanması sebebiyle ekonomik dar boğazda olduklarını ifade ediyordu.

Türkiye’deki tekstil üreticileri, dolar kurunun baskılanması sebebiyle ekonomik dar boğazda olduklarını ifade ediyordu.

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın