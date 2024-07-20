İstanbul’daki Dev AVM İflas Etti: 440 Milyon Dolarlıklık Yatırımla Açılmıştı
İstanbul’daki Dev AVM İflas Etti: 440 Milyon Dolarlıklık Yatırımla Açılmıştı
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Ora AVM konkordato davası sonucunda iflas etti. Ünlü AVM, 2010 yılında 400 milyon dolarlık yatırımla ve büyük umutlarla kurulmuştu.
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Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle özellikle AVM’ler zor günler geçiriyor.
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Vatandaşlar AVM’lere gitseler de alışveriş yapamıyor ve dükkanlar sinek avlıyor.
Halk TV’de yer alan habere göre; 2010 yılında 400 milyon dolar sermaye ile açılan ve 235 mağazası ve 70 bin metrekarelik alanıyla dikkat çeken Ora AVM iflas etti.
Alacaklı şirketler AVM'nin borçlarını ödemediğini ve konkordatonun başarı şansı olmadığını belirterek hukuki süreç başlattılar.
Ora AVM konkordato davası sonucunda iflas etti.
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