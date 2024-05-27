9 AVM'de İflas Çanları Çalıyor: Her Gün Binlerce Kişinin Gittiği AVM'lerde Alacaklılar Kapıya Dayandı
9 AVM'de İflas Çanları Çalıyor: Her Gün Binlerce Kişinin Gittiği AVM'lerde Alacaklılar Kapıya Dayandı
Türkiye'de birçok şehirde olan 9 dev AVM iflasın eşiğine geldiği için konkordato talep etti. Mahkemeden karar çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Marmara Forum ve Forum İstanbul başta olmak üzere İstanbul'da da bulunan 9 AVM için konkordato talep edildi.
Artan maliyetler nedeniyle geçen aylarda Forum AVM'ler konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkemeden karar çıktı.
Alacaklı olan bankalar mahkemeye sundukları savunmada, mevcut tabloda krizden çıkmanın mümkün olmadığını savunurken, Forum AVM'lerin talebi haklı bulunularak 1 yıllık kesin mühlet kararı alındı. AVM'lerin varlıkları 1 yıl süreyle haczedilemeyecek.
AVM'lerdeki borcun tamamının bankalara olduğu belirtilirken, ikisi yerli olmak üzere 3 bankadan alınan krediler, toplanan kiraların tamamıyla ödeniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
İflas eden AVM'LER de ilk kez duyuyorum. Bi de bunlar meşhur, arap turistlerin akın ettiklerinden.. Birileri alınan kredileri zimmetine geçirmiştir, eminin...