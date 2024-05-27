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9 AVM'de İflas Çanları Çalıyor: Her Gün Binlerce Kişinin Gittiği AVM'lerde Alacaklılar Kapıya Dayandı

9 AVM'de İflas Çanları Çalıyor: Her Gün Binlerce Kişinin Gittiği AVM'lerde Alacaklılar Kapıya Dayandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 11:23

Türkiye'de birçok şehirde olan 9 dev AVM iflasın eşiğine geldiği için konkordato talep etti. Mahkemeden karar çıktı.

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Marmara Forum ve Forum İstanbul başta olmak üzere İstanbul'da da bulunan 9 AVM için konkordato talep edildi.

Marmara Forum ve Forum İstanbul başta olmak üzere İstanbul'da da bulunan 9 AVM için konkordato talep edildi.

İstanbul, Ankara ve farklı illerde de olan Forum AVM'ler için iflas çanları çalıyor. 

AVM'ler her yıl milyonlarca müşteri ağırlarken, yoğun görülen alışverişlere rağmen iflas açıklamaları gelmeye başladı.

Artan maliyetler nedeniyle geçen aylarda Forum AVM'ler konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkemeden karar çıktı.

Artan maliyetler nedeniyle geçen aylarda Forum AVM'ler konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkemeden karar çıktı.

İstanbul'da da çok ziyaret edilen AVM'lerden Forum İstanbul ve Marmara Forum'un da içinde yer aldığı 9 AVM için 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Yaklaşık 600 milyon Euro'dan fazla borcu olduğu belirtilen dev AVM'lerin borçlarının büyük bölümü bankalara bulunuyor.

Alacaklı olan bankalar mahkemeye sundukları savunmada, mevcut tabloda krizden çıkmanın mümkün olmadığını savunurken, Forum AVM'lerin talebi haklı bulunularak 1 yıllık kesin mühlet kararı alındı. AVM'lerin varlıkları 1 yıl süreyle haczedilemeyecek.

Alacaklı olan bankalar mahkemeye sundukları savunmada, mevcut tabloda krizden çıkmanın mümkün olmadığını savunurken, Forum AVM'lerin talebi haklı bulunularak 1 yıllık kesin mühlet kararı alındı. AVM'lerin varlıkları 1 yıl süreyle haczedilemeyecek.

Alacaklı olan 4 bankanın avukatları ise 'projenin başarı şansının bulunmadığını' belirterek, kesin mühlet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddi talebinde bulundu.

AVM'lerdeki borcun tamamının bankalara olduğu belirtilirken, ikisi yerli olmak üzere 3 bankadan alınan krediler, toplanan kiraların tamamıyla ödeniyor.

AVM'lerdeki borcun tamamının bankalara olduğu belirtilirken, ikisi yerli olmak üzere 3 bankadan alınan krediler, toplanan kiraların tamamıyla ödeniyor.
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Hermione Granger

İflas eden AVM'LER de ilk kez duyuyorum. Bi de bunlar meşhur, arap turistlerin akın ettiklerinden.. Birileri alınan kredileri zimmetine geçirmiştir, eminin...