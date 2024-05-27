9 AVM'de İflas Çanları Çalıyor: Her Gün Binlerce Kişinin Gittiği AVM'lerde Alacaklılar Kapıya Dayandı

İstanbul'da da çok ziyaret edilen AVM'lerden Forum İstanbul ve Marmara Forum'un da içinde yer aldığı 9 AVM için 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Yaklaşık 600 milyon Euro'dan fazla borcu olduğu belirtilen dev AVM'lerin borçlarının büyük bölümü bankalara bulunuyor.