Hani Doluydu? AVM'lerde İflas Serisi Başlar Korkusu: 9 Büyük AVM Döviz Nedeniyle Konkordato İlan Etti
Hani Doluydu? AVM'lerde İflas Serisi Başlar Korkusu: 9 Büyük AVM Döviz Nedeniyle Konkordato İlan Etti
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Enflasyondaki yükselişle vatandaşın zorluk çektiği konuşulurken, bir kesim de özellikle Alışveriş Merkezleri'nin dolu olmasıyla karşı çıkıyordu.
Sadece birkaç hafta önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AVM açılımlarının büyük oranda durduğunu açıklarken, 70 AVM'nin ise borcundan dolayı bankalara devredildiğini açıklamıştı.
Bu açıklamalardan 2 hafta sonra 2023 yılı biterken, gündeme bomba giibi düşen bir haber görüldü. 9 dev AVM için konkordato talep edildi. Kısaca "zor durumdayız, borçları erteleyelim" diyorlardı.
Türkiye'de 76 milyon kişinin yıl boyunca ziyaret ettiği AVM'lerde konkordatonun sebeplerinden biri, döviz kredisi kullanılan AVM’lerde kiraların TL'ye dönüşmesi!
600 milyonluk Euro borcun tamamına yakınının bankalara olduğu görülürken, 2 yerli 1 yabancı üç bankadan alınan krediler, tüm kiralarla ödenebiliyor.
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Şirketlerden yapılan açıklama da dikkat çekti.
Ülke ekonomisi, kalkınma, istihdam ve sürdürülebilirlik kriterleri açısından Türkiye için büyük öneme sahip olan AVM’lerin değer kayıplarını önlemek ve istihdamın sürekliliğini sağlamak adına bu şirketler için 26 Aralık 2023 tarihi itibarıyla geçici mühlet kararı verildi.
Ekonomideki sorunların yansıması olması kaçınılmaz olan AMV'lerdeki duruma sosyal medyada da yorum yapıldı.
Bir dönem, "kriz varsa AVM'ler neden dolu" diyenlere açıklama yapmaya çalışmaktan yorulanlar bir yana,
Hemen sonrası için de planlar yapılmaya başlandı.
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"Ben demiştim" diyenlerden,
İstihdam tarafını görmeyenlere,
Arz-talep dengesi olduğunu düşünenler de oldu.
Mehmet Şimşek de unutulmadı. Siz ne dersiniz? AVM'lerde domino etkisi yaratır mı?
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