Hani Doluydu? AVM'lerde İflas Serisi Başlar Korkusu: 9 Büyük AVM Döviz Nedeniyle Konkordato İlan Etti

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Marmara Forum ve Forum İstanbul gibi kalabalık ve işlek AVM'lerin de aralarında bulunduğu 9 AVM için konkordato talep edilmişti.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava dosyasında, AVM’lerin bağlı olduğu şirketlerle birlikte 10 şirket için 3 aylık geçici süre verilirken, bu AVM’lerin öne çıkma sebeplerinden biri de 'tek çatı altında en fazla AVM’yi barındırmaları' oluyor.

9 AVM’de 1.500 mağaza bulunurken, şirketlerin toplam borcu 600 milyon Euro yani 28 milyar TL olarak görünüyor.