"İyi Bir Şey Olmadığını" Söylediği İddia Edilen Mehmet Şimşek Kredi Kartında Taksitleri Kaldırır mı?

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı'nda, 'Para politikası araçları enflasyon oranını düşürme amacıyla güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edilecek, maliye ve gelirler politikaları, para politikasıyla koordineli olarak yürütülecektir. (Kalkınma Planı p.369)' başlığın altında, 'Ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecektir' denilerek tedbir 369.4'te 'Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri başta olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları destekleyici olarak alınan mevcut kararların etkileri analiz edilecek, gerek görülmesi durumunda ilave tedbirler alınacaktır' ifadeleri yer almıştı.