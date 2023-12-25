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"İyi Bir Şey Olmadığını" Söylediği İddia Edilen Mehmet Şimşek Kredi Kartında Taksitleri Kaldırır mı?

"İyi Bir Şey Olmadığını" Söylediği İddia Edilen Mehmet Şimşek Kredi Kartında Taksitleri Kaldırır mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.12.2023 - 18:04

Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda söylediği iddia edilen sözler Sözcü'de veri uzmanı Nedim Türkmen tarafından yazıldı. Kira artış sınırının kaldırılmasına yönelik söylediği iddia edilenler, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanırken, diğer açıklamalarına yönelik bir açıklama yapılmadı. Şimşek'in kredi kartlarına yönelik de taksitli alışverişlerin 'iyi bir şey' olmadığını söylediği iddia edildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği bir yemekte söylediklerini, toplantıya katılan 3 kişiden öğrenerek yazdığını belirten, Sözcü'den Nedim Türkmen, köşe yazısında Bakan Şimşek'in önemli açıklamalarını yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği bir yemekte söylediklerini, toplantıya katılan 3 kişiden öğrenerek yazdığını belirten, Sözcü'den Nedim Türkmen, köşe yazısında Bakan Şimşek'in önemli açıklamalarını yazdı.

Nedim Türkmen, Şimşek'in kira sınırına yönelik kaldırılacağını söylediğini iddia ederken,

Sonrasında bu iddiaya İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Türkmen, Mehmet Şimşek'in kredi karlarındaki taksit uygulamalarına yönelik de "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdiğini iddia etti.

Türkmen, Mehmet Şimşek'in kredi karlarındaki taksit uygulamalarına yönelik de "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdiğini iddia etti.

Kaynak: Nedim Türkmen

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı'nda da yer verilen kredi kartı taksitli limitleri dönem dönem parasal sıkılaşma tedbirlerine ya da ithal ürünlere yönelik uygulamalara dahil edilebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı'nda da yer verilen kredi kartı taksitli limitleri dönem dönem parasal sıkılaşma tedbirlerine ya da ithal ürünlere yönelik uygulamalara dahil edilebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı'nda, 'Para politikası araçları enflasyon oranını düşürme amacıyla güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edilecek, maliye ve gelirler politikaları, para politikasıyla koordineli olarak yürütülecektir. (Kalkınma Planı p.369)' başlığın altında, 'Ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecektir' denilerek tedbir 369.4'te 'Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri başta olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları destekleyici olarak alınan mevcut kararların etkileri analiz edilecek, gerek görülmesi durumunda ilave tedbirler alınacaktır' ifadeleri yer almıştı.

Benzer şekilde, Mayıs 2023 seçimleri döneminde nakit çekimlere yönelik alınan kararlar tepkiler sonrasında geri çekilmişti.

Eski banka yöneticisi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Mehmet Şimşek'in açıklamalarını kredi kartı taksitlerinin kaldırılmasına yorumlayınca,

Eski banka yöneticisi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Mehmet Şimşek'in açıklamalarını kredi kartı taksitlerinin kaldırılmasına yorumlayınca,
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Sosyal medyada da tepkiler gecikmedi.

Sosyal medyada da tepkiler gecikmedi.
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Kredi kartına taksit, dünyanın birçok yerinde Türkiye gibi işlemezken,

Kredi kartına taksit, dünyanın birçok yerinde Türkiye gibi işlemezken,
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Türkiye'deki enflasyon ve alım gücü de dünyadaki birçok ülke gibi işlemiyor.

Türkiye'deki enflasyon ve alım gücü de dünyadaki birçok ülke gibi işlemiyor.
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Özellikle son yıllarda giderek düşen alım gücüyle,

Özellikle son yıllarda giderek düşen alım gücüyle,
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Vatandaşın bütçesini taksitle ve kredi kartlarıyla sağladığı gerçeği önümüzde dağ gibi duruyor.

Vatandaşın bütçesini taksitle ve kredi kartlarıyla sağladığı gerçeği önümüzde dağ gibi duruyor.
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2024 yılında "iç talebin yavaşlayarak" enflasyonda gerileme yaratmasını beklediklerini de daha önce açıklayan Mehmet Şimşek,

2024 yılında "iç talebin yavaşlayarak" enflasyonda gerileme yaratmasını beklediklerini de daha önce açıklayan Mehmet Şimşek,
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"İç talep" gerilemesi, birçok harcamanın kısılması açısından bakıldığında bu enflasyon oranlarıyla çok beklenmedik de bir durum değil.

"İç talep" gerilemesi, birçok harcamanın kısılması açısından bakıldığında bu enflasyon oranlarıyla çok beklenmedik de bir durum değil.
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Vatandaşın özellikle taksitli uygulamalarla bütçesini denkleştirmesi de bir gerçek olurken,

Vatandaşın özellikle taksitli uygulamalarla bütçesini denkleştirmesi de bir gerçek olurken,
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Beyaz eşya, elektronik gibi alışverişlerdeyse taksit uygulaması kaçınılmaz oluyor.

Beyaz eşya, elektronik gibi alışverişlerdeyse taksit uygulaması kaçınılmaz oluyor.
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Sizce Mehmet Şimşek'in bu sözleri kredi kartı taksitlerinde sınırlama sinyali olabilir mi?

Sizce Mehmet Şimşek'in bu sözleri kredi kartı taksitlerinde sınırlama sinyali olabilir mi?
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Ne dersiniz?

Ne dersiniz?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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