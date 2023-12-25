"İyi Bir Şey Olmadığını" Söylediği İddia Edilen Mehmet Şimşek Kredi Kartında Taksitleri Kaldırır mı?
"İyi Bir Şey Olmadığını" Söylediği İddia Edilen Mehmet Şimşek Kredi Kartında Taksitleri Kaldırır mı?
Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda söylediği iddia edilen sözler Sözcü'de veri uzmanı Nedim Türkmen tarafından yazıldı. Kira artış sınırının kaldırılmasına yönelik söylediği iddia edilenler, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanırken, diğer açıklamalarına yönelik bir açıklama yapılmadı. Şimşek'in kredi kartlarına yönelik de taksitli alışverişlerin 'iyi bir şey' olmadığını söylediği iddia edildi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği bir yemekte söylediklerini, toplantıya katılan 3 kişiden öğrenerek yazdığını belirten, Sözcü'den Nedim Türkmen, köşe yazısında Bakan Şimşek'in önemli açıklamalarını yazdı.
Türkmen, Mehmet Şimşek'in kredi karlarındaki taksit uygulamalarına yönelik de "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdiğini iddia etti.
Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı'nda da yer verilen kredi kartı taksitli limitleri dönem dönem parasal sıkılaşma tedbirlerine ya da ithal ürünlere yönelik uygulamalara dahil edilebiliyor.
Eski banka yöneticisi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Mehmet Şimşek'in açıklamalarını kredi kartı taksitlerinin kaldırılmasına yorumlayınca,
Sosyal medyada da tepkiler gecikmedi.
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Kredi kartına taksit, dünyanın birçok yerinde Türkiye gibi işlemezken,
Türkiye'deki enflasyon ve alım gücü de dünyadaki birçok ülke gibi işlemiyor.
Özellikle son yıllarda giderek düşen alım gücüyle,
Vatandaşın bütçesini taksitle ve kredi kartlarıyla sağladığı gerçeği önümüzde dağ gibi duruyor.
2024 yılında "iç talebin yavaşlayarak" enflasyonda gerileme yaratmasını beklediklerini de daha önce açıklayan Mehmet Şimşek,
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"İç talep" gerilemesi, birçok harcamanın kısılması açısından bakıldığında bu enflasyon oranlarıyla çok beklenmedik de bir durum değil.
Vatandaşın özellikle taksitli uygulamalarla bütçesini denkleştirmesi de bir gerçek olurken,
Beyaz eşya, elektronik gibi alışverişlerdeyse taksit uygulaması kaçınılmaz oluyor.
Sizce Mehmet Şimşek'in bu sözleri kredi kartı taksitlerinde sınırlama sinyali olabilir mi?
Ne dersiniz?
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