Bakan Mehmet Şimşek'ten Yüzde 25'lik Kira Sınırına İlişkin Yeni Mesaj
Bakan Mehmet Şimşek'ten Yüzde 25'lik Kira Sınırına İlişkin Yeni Mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünyasının temsilcileriyle basına kapalı yaptığı bir toplantıda, yüzde 25'lik kira zam sınırının devam etmeyeceği yönünde mesajlar verdiği belirtiliyor.
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Türkiye'de düşük faiz ısrarı sonrası patlayan enflasyonla birlikte uçan kira fiyatlarını dizginleyebilmek için 1 Temmuz 2022'de konut kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı getirilmişti.
Sözcü yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünyasıyla basına kapalı yaptığı görüşmede yüzde 25'lik kira zam sınırı ve ikinci konut vergisine dair önemli mesajlar verdiğini yazdı.
Şimşek'in toplantıda şu ifadeleri kullandığı belirtiliyor: "Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak."
"Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz."
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Var mıydı ki? 2 senedir yüzde yüz zam yapıldı oturduğum eve. Arkadaşımın evine de yüzde 200. Uygulanmayan bir karardı, denetleyen de yoktu ayrıca.
uygulayan çok,sen direnmemişsin..yüzde 25 zam yapıp bankaya yatırıp ver mahkemeye diyen çok kiracı var😊
%25 sınır zaten soytarılıktır. Üfe oranının altında zam yapmaya zorlamak ev sahiplerinin parasını çalmaktır hırsızlıktır.
ortalık kan gölüne döner