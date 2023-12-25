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Bakan Mehmet Şimşek'ten Yüzde 25'lik Kira Sınırına İlişkin Yeni Mesaj

Bakan Mehmet Şimşek'ten Yüzde 25'lik Kira Sınırına İlişkin Yeni Mesaj

Mehmet Şimşek kira
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.12.2023 - 09:13

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünyasının temsilcileriyle basına kapalı yaptığı bir toplantıda, yüzde 25'lik kira zam sınırının devam etmeyeceği yönünde mesajlar verdiği belirtiliyor.

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Türkiye'de düşük faiz ısrarı sonrası patlayan enflasyonla birlikte uçan kira fiyatlarını dizginleyebilmek için 1 Temmuz 2022'de konut kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı getirilmişti.

Türkiye'de düşük faiz ısrarı sonrası patlayan enflasyonla birlikte uçan kira fiyatlarını dizginleyebilmek için 1 Temmuz 2022'de konut kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı getirilmişti.

Karar bu yıl temmuz ayında bir sene daha uzatılmıştı.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünyasıyla basına kapalı yaptığı görüşmede yüzde 25'lik kira zam sınırı ve ikinci konut vergisine dair önemli mesajlar verdiğini yazdı.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünyasıyla basına kapalı yaptığı görüşmede yüzde 25'lik kira zam sınırı ve ikinci konut vergisine dair önemli mesajlar verdiğini yazdı.

Şimşek'in toplantıda şu ifadeleri kullandığı belirtiliyor: "Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak."

Şimşek'in toplantıda şu ifadeleri kullandığı belirtiliyor: "Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak."

"Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz."

"Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz."

Geçtiğimiz hafta ayrıca yüzde 25'lik kira zam sınırı için İstinaf Mahkemesi 'adil değil' kararı gelmişti. Söz konusu kararın emsal teşkil edebileceği belirtiliyordu.

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Gizem Dikmen

Var mıydı ki? 2 senedir yüzde yüz zam yapıldı oturduğum eve. Arkadaşımın evine de yüzde 200. Uygulanmayan bir karardı, denetleyen de yoktu ayrıca.

C.Can Karabulut

uygulayan çok,sen direnmemişsin..yüzde 25 zam yapıp bankaya yatırıp ver mahkemeye diyen çok kiracı var😊

avaytugayaz

%25 sınır zaten soytarılıktır. Üfe oranının altında zam yapmaya zorlamak ev sahiplerinin parasını çalmaktır hırsızlıktır.

lilithtrinity

ortalık kan gölüne döner