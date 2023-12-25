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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Bakan Şimşek'in Söylediği İddia Edilen Kira Zammı Sınırına Yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Bakan Şimşek'in Söylediği İddia Edilen Kira Zammı Sınırına Yalanlama

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.12.2023 - 16:28 Son Güncelleme: 25.12.2023 - 16:34

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Bakan Şimşek'in 'yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını' açıkladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 1 Temmuz 2022'de 1 yıl süreyle getirilen sonrasında da uzatılan kiralara yüzde 25 artış sınırına yönelik açıklama yaptığı iddiaları gündem olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 1 Temmuz 2022'de 1 yıl süreyle getirilen sonrasında da uzatılan kiralara yüzde 25 artış sınırına yönelik açıklama yaptığı iddiaları gündem olmuştu.

Açıklama iddialarının detayları burada.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "'Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı' iddiası manipülasyon içermektedir" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "'Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı' iddiası manipülasyon içermektedir" denildi.

DDM hesabından, "Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek’in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır" denildi.

DDM hesabından, "Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek’in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır" denildi.
twitter.com

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