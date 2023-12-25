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Bakan Mehmet Şimşek'in Birden Fazla Evi Olanlara Vergi Açıklaması Astrolojik Olarak Yorumlandı

Bakan Mehmet Şimşek'in Birden Fazla Evi Olanlara Vergi Açıklaması Astrolojik Olarak Yorumlandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.12.2023 - 16:00

Bakan Mehmet Şimşek'in evler konusundaki vergilendirme açıklamaları sosyal medyada yorumlara neden oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz" açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz" açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti.

Mehmet Şimşek kira artış sınırı ve vergilere yönelik açıklamaları burada.

Şimşek'in sözlerinin sosyal medyada yorumlanması da ilginç oldu.

Şimşek'in sözlerinin sosyal medyada yorumlanması da ilginç oldu.
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Kimileri ev deyince astrolojik harita çıkartırken,

Kimileri ev deyince astrolojik harita çıkartırken,
twitter.com

Bu vergilendirmeyi de astrologlara sormak gerekliydi.

Bu vergilendirmeyi de astrologlara sormak gerekliydi.
twitter.com

Evlerin enflasyonla yatırım aracına dönüşmesi sonrasında görülen kira krizi bir yana,

Evlerin enflasyonla yatırım aracına dönüşmesi sonrasında görülen kira krizi bir yana,
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Servet transferine de neden olması ev hayali kuranlara ayrı bir boyut kazandırdı.

Servet transferine de neden olması ev hayali kuranlara ayrı bir boyut kazandırdı.
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Artan ev fiyatlarıyla kiralardaki yükselişin de

Artan ev fiyatlarıyla kiralardaki yükselişin de
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Fahiş boyutlara varmasıyla sürekli bir düzenleme rutinine de girilmiş oldu.

Fahiş boyutlara varmasıyla sürekli bir düzenleme rutinine de girilmiş oldu.
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Şimşek, daha önce de farklı bir söylemle "vergiyi tabana yaymak istediklerini" açıklamıştı.

Şimşek, daha önce de farklı bir söylemle "vergiyi tabana yaymak istediklerini" açıklamıştı.
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Şimşek'in birden fazla evin vergilendirmesi konusundaki açıklamalarına,

Şimşek'in birden fazla evin vergilendirmesi konusundaki açıklamalarına,
twitter.com
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Siz ne dersiniz?

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