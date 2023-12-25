Bakan Mehmet Şimşek'in Birden Fazla Evi Olanlara Vergi Açıklaması Astrolojik Olarak Yorumlandı
Bakan Mehmet Şimşek'in Birden Fazla Evi Olanlara Vergi Açıklaması Astrolojik Olarak Yorumlandı
Bakan Mehmet Şimşek'in evler konusundaki vergilendirme açıklamaları sosyal medyada yorumlara neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz" açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti.
Şimşek'in sözlerinin sosyal medyada yorumlanması da ilginç oldu.
Kimileri ev deyince astrolojik harita çıkartırken,
Bu vergilendirmeyi de astrologlara sormak gerekliydi.
Evlerin enflasyonla yatırım aracına dönüşmesi sonrasında görülen kira krizi bir yana,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Servet transferine de neden olması ev hayali kuranlara ayrı bir boyut kazandırdı.
Artan ev fiyatlarıyla kiralardaki yükselişin de
Fahiş boyutlara varmasıyla sürekli bir düzenleme rutinine de girilmiş oldu.
Şimşek, daha önce de farklı bir söylemle "vergiyi tabana yaymak istediklerini" açıklamıştı.
Şimşek'in birden fazla evin vergilendirmesi konusundaki açıklamalarına,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne dersiniz?
Yorumlara bekliyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın