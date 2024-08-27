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Daha Neler Göreceğiz? Enerji Çalışmasından Yakın Temaslı Görüntüler Akıllara Durgunluk Verdi

Daha Neler Göreceğiz? Enerji Çalışmasından Yakın Temaslı Görüntüler Akıllara Durgunluk Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 19:10

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Enerji çalışmaları, meditasyonlar derken sosyal medyada inanılmaz görüntülerle karşılaşır olduk. Her izlediğimiz videoda da “Daha neler göreceğiz acaba?” diye düşünmeden edemiyoruz. Şimdiyse bir yenisiyle daha karşınızdayız, gelin detaylara birlikte bakalım.

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Muhtemelen bu çalışmada yerde yatan kişiler ‘şifayı buluyor ya da arınıyorlardı’.

Muhtemelen bu çalışmada yerde yatan kişiler ‘şifayı buluyor ya da arınıyorlardı’.

Nasıl diye soracak olursanız da, yanlarındaki kişilerin onları vücutlarının her yerinden öptüğü görülüyordu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Nasıl diye soracak olursanız da, yanlarındaki kişilerin onları vücutlarının her yerinden öptüğü görülüyordu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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