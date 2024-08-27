Daha Neler Göreceğiz? Enerji Çalışmasından Yakın Temaslı Görüntüler Akıllara Durgunluk Verdi

Enerji çalışmaları, meditasyonlar derken sosyal medyada inanılmaz görüntülerle karşılaşır olduk. Her izlediğimiz videoda da “Daha neler göreceğiz acaba?” diye düşünmeden edemiyoruz. Şimdiyse bir yenisiyle daha karşınızdayız, gelin detaylara birlikte bakalım.