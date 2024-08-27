Daha Önce Böyle Adet Gördünüz mü?: Gelinin Kafasına Elma Atan Damat

Yöreden yöreye kına, düğün, kız isteme merasimlerinin adetleri değişkenlik gösterebiliyor. Bazıları hepimizin alışık olduğu adetler olsa da bazıları epey şaşırtıyor. Bir düğünden paylaşılan görüntüler de ilk kez görenleri şaşırtacak türden. Gelin detaylara birlikte bakalım.