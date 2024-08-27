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Daha Önce Böyle Adet Gördünüz mü?: Gelinin Kafasına Elma Atan Damat

Daha Önce Böyle Adet Gördünüz mü?: Gelinin Kafasına Elma Atan Damat

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 17:25

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Yöreden yöreye kına, düğün, kız isteme merasimlerinin adetleri değişkenlik gösterebiliyor. Bazıları hepimizin alışık olduğu adetler olsa da bazıları epey şaşırtıyor. Bir düğünden paylaşılan görüntüler de ilk kez görenleri şaşırtacak türden. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bu düğünde balkona çıkan damat aşağıda bekleyen gelinin kafasına elma atıyordu.

Bu düğünde balkona çıkan damat aşağıda bekleyen gelinin kafasına elma atıyordu.

“O elma vurulacak” notuyla paylaşılan videoda elma parçalanmış halde geline zarar vermeyecek şekilde düşüyordu.

“O elma vurulacak” notuyla paylaşılan videoda elma parçalanmış halde geline zarar vermeyecek şekilde düşüyordu.

İşte detaylar 👇

Paylaşım sahibinin açıklaması 👇

Paylaşım sahibinin açıklaması 👇

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