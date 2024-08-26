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Tüm Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlemlerle En Az 20 Yaş Gençleşen Kadın “Doktor Kim” Dedirtti

Tüm Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlemlerle En Az 20 Yaş Gençleşen Kadın “Doktor Kim” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 15:51

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Estetik operasyonlar biliyorsunuz ki günümüzün vazgeçilmezlerinden. Özellikle tüm yüze gerekli işlemler yapıldığında epey bir fark oluyor. Bizler de bu örnekleri sizlerle sık sık paylaşıyoruz, şimdiyse bir yenisiyle daha karşınızdayız.

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Saçları ve gözleri haricinde tüm yüzüne işlem yaptıran kadının yaşadığı değişim baya etkileyiciydi.

Saçları ve gözleri haricinde tüm yüzüne işlem yaptıran kadının yaşadığı değişim baya etkileyiciydi.

Kaş, gözaltı, çene, alın, elmacık, dudak, burun derken bambaşka birine dönüşmüştü. Sizce bunlar harici başka operasyon da var mı? Yorumlarda buluşalım.

Kaş, gözaltı, çene, alın, elmacık, dudak, burun derken bambaşka birine dönüşmüştü. Sizce bunlar harici başka operasyon da var mı? Yorumlarda buluşalım.

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