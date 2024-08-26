Tüm Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlemlerle En Az 20 Yaş Gençleşen Kadın “Doktor Kim” Dedirtti

Estetik operasyonlar biliyorsunuz ki günümüzün vazgeçilmezlerinden. Özellikle tüm yüze gerekli işlemler yapıldığında epey bir fark oluyor. Bizler de bu örnekleri sizlerle sık sık paylaşıyoruz, şimdiyse bir yenisiyle daha karşınızdayız.