Tüm Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlemlerle En Az 20 Yaş Gençleşen Kadın “Doktor Kim” Dedirtti

Estetik operasyonlar biliyorsunuz ki günümüzün vazgeçilmezlerinden. Özellikle tüm yüze gerekli işlemler yapıldığında epey bir fark oluyor. Bizler de bu örnekleri sizlerle sık sık paylaşıyoruz, şimdiyse bir yenisiyle daha karşınızdayız.
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Saçları ve gözleri haricinde tüm yüzüne işlem yaptıran kadının yaşadığı değişim baya etkileyiciydi.
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Kaş, gözaltı, çene, alın, elmacık, dudak, burun derken bambaşka birine dönüşmüştü. Sizce bunlar harici başka operasyon da var mı? Yorumlarda buluşalım.
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