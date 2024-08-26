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Çaycı Abinin Servis Şekli Sosyal Medyayı İkiye Böldü: Kimisi Yetenek, Kimisi Hindistan Dedi

Çaycı Abinin Servis Şekli Sosyal Medyayı İkiye Böldü: Kimisi Yetenek, Kimisi Hindistan Dedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 13:48

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Muş’ta bir kahvede çay servisi yapan abinin görüntüleri sosyal medyada çokça etkileşim aldı. Adam eline dizdiği bardaklara ağzında tuttuğu süzgeç ile çayı dolduruyordu. O anlar kimisine yetenek dedirtirken kimisine ise hijyeni sorgulattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bahsettiğimiz üzere adam süzgeci ağzında tutuyordu. Böylelikle aynı anda birçok bardağa çay dolduruyordu.

Bahsettiğimiz üzere adam süzgeci ağzında tutuyordu. Böylelikle aynı anda birçok bardağa çay dolduruyordu.

Eline o kadar bardak alabilmesi belki yetenek sayılabilirdi ancak süzgeç kısmı tartışmaya açık. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Eline o kadar bardak alabilmesi belki yetenek sayılabilirdi ancak süzgeç kısmı tartışmaya açık. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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