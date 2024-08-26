Çocuklarına Zarar Gelmesini Engelleyen Babaların Dikkati ve Refleksleri Alkışları Topladı

Gelin ve Damat Hazırlandığı Dansı Sergilediği Sırada Üzerlerine Para Atılınca Çocuklar İksini de Pistten İtti

Kadir Doğulu'nun Her Yöreyi Karıştırdığı Enteresan Dans Stili "Çocukları Pistten Alalım Lütfen" Dedirtti!

Bu Sözler Ajda Pekkan'a mı? Semiramis Pekkan "Başarılı Olsunlar Ama Kendilerini Kaybetmesinler" Dedi!