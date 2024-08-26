Çocuklarına Zarar Gelmesini Engelleyen Babaların Dikkati ve Refleksleri Alkışları Topladı

Çocukların dengelerini sağlamayı öğrenmeleri biraz zaman alabiliyor ya da enerjilerine hakim olamadıkları anlar ebeveynlere korku yaşatabiliyor. Böyle anlarda babaların sergilediği alkışlık performanslar sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kafasını çarpmasın diye bir anda tam isabet yastık atanlardan, çocuklarını kucaklayıp zıplayanlara videoda birçok kahramanlık yer alıyor.
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O anki içgüdüleriyle büyük kazaları önleyen babaların hakkı nasıl ödenir bilemiyoruz. Bakalım videoyu izleyince sizin favoriniz hangisi olacak?
İşte o anlar 👇
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