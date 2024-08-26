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Makyaj Akımı Yaparken Kargo Gelince Ne Yapacağını Şaşıran Kızların Güldüren Çaresizliği

Makyaj Akımı Yaparken Kargo Gelince Ne Yapacağını Şaşıran Kızların Güldüren Çaresizliği

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 10:37

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Son birkaç haftadır TikTok’ta bir makyaj revaçta. Herkes bu makyajı yapıyor ve içerikler üretiyor. @aleynaddc adlı kullanıcı da arkadaşıyla bu makyajı yapmak için bir araya geldi. Ancak şansları pek yaver gitmedi.

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İkili makyajlarını bitirmiş içerikler üretirken kapı çaldı ve kargocu geldi.

İkili makyajlarını bitirmiş içerikler üretirken kapı çaldı ve kargocu geldi.

Makyajları ise aynen bu şekilde olduğu için ne yapacağını bilemeyen kızlar hemen silmeyi denedi.

Makyajları ise aynen bu şekilde olduğu için ne yapacağını bilemeyen kızlar hemen silmeyi denedi.

Silmek pek kolay olmasa da kargocu girmeden kapıya yetiştiler. Kargocuyla konuşan kızın utancı sesinden anlaşılıyordu.

Silmek pek kolay olmasa da kargocu girmeden kapıya yetiştiler. Kargocuyla konuşan kızın utancı sesinden anlaşılıyordu.

İşte o anlar 👇

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