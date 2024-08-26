Makyaj Akımı Yaparken Kargo Gelince Ne Yapacağını Şaşıran Kızların Güldüren Çaresizliği

Son birkaç haftadır TikTok’ta bir makyaj revaçta. Herkes bu makyajı yapıyor ve içerikler üretiyor. @aleynaddc adlı kullanıcı da arkadaşıyla bu makyajı yapmak için bir araya geldi. Ancak şansları pek yaver gitmedi.
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İkili makyajlarını bitirmiş içerikler üretirken kapı çaldı ve kargocu geldi.
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Makyajları ise aynen bu şekilde olduğu için ne yapacağını bilemeyen kızlar hemen silmeyi denedi.
Silmek pek kolay olmasa da kargocu girmeden kapıya yetiştiler. Kargocuyla konuşan kızın utancı sesinden anlaşılıyordu.
İşte o anlar 👇
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