Cem Özkök Görev Başına! 6 Senedir Evlerini Temizlemediğini Anlatan Kadın

Temizlik konusunda ipin ucu bir kere kaçınca bir daha yakalamak zor olabiliyor. Ha yaptım, ha yapacağım derken bir bakıyorsunuz günler belki de haftalar geçmiş. Bir programa katılan kadının ise bırakın günler aylar geçmesini, evini temizlemeyeli 6 yıl olmuş.