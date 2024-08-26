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Cem Özkök Görev Başına! 6 Senedir Evlerini Temizlemediğini Anlatan Kadın

Cem Özkök Görev Başına! 6 Senedir Evlerini Temizlemediğini Anlatan Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 09:02

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Temizlik konusunda ipin ucu bir kere kaçınca bir daha yakalamak zor olabiliyor. Ha yaptım, ha yapacağım derken bir bakıyorsunuz günler belki de haftalar geçmiş. Bir programa katılan kadının ise bırakın günler aylar geçmesini, evini temizlemeyeli 6 yıl olmuş.

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Dağınıklığını düzeltmek yerine üzerini örttüğünü anlatan kadın, fırınını da hiç temizlemediğini anlattı.

Dağınıklığını düzeltmek yerine üzerini örttüğünü anlatan kadın, fırınını da hiç temizlemediğini anlattı.

Temizlik yapılmaması eşi ile sorunlar yaratsa da kadın “Temizlik yapmaktansa çocuklarımla oynamayı tercih ediyorum. Evin hali beni rahatsız etmiyor.” diyor.

Temizlik yapılmaması eşi ile sorunlar yaratsa da kadın “Temizlik yapmaktansa çocuklarımla oynamayı tercih ediyorum. Evin hali beni rahatsız etmiyor.” diyor.

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