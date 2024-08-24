San Sebastian Cheesecake’in İstanbul Fiyatları ile Anavatanındaki Fiyatlar Karşılaştırıldı

San Sebastian Cheesecake son yılların en popüler tatlıları arasında yer alıyor. Özellikle de İstanbul’da epey meşhur olan tatlıyı neredeyse her mekanda görmek mümkün. Hal böyle olunca bir içerik üreticisi tatlının San Sebastian kentinde ne kadara satıldığını merak edip bir araştırma videosu paylaştı.