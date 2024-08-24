San Sebastian Cheesecake’in İstanbul Fiyatları ile Anavatanındaki Fiyatlar Karşılaştırıldı

San Sebastian Cheesecake son yılların en popüler tatlıları arasında yer alıyor. Özellikle de İstanbul’da epey meşhur olan tatlıyı neredeyse her mekanda görmek mümkün. Hal böyle olunca bir içerik üreticisi tatlının San Sebastian kentinde ne kadara satıldığını merak edip bir araştırma videosu paylaştı.
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Tatlı İstanbul’da 9 Euro’ya satılırken San Sebastian kentinde ise 4 Euro’ya satılıyordu.
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Kentin en iyi mekanında bile bu tatlı için talep olmadığını gören içerik üreticisi “Araştırdıktan sonra anladık ki bu tatlının ekmeğini Türkiye’deki kafeler yiyormuş.” sözlerini kullandı.
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