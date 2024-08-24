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Kendi Şeridinden Gitmeyen Araç Sürücüleri Hakkını Arayan Motorcuyu Tehdit Etti

Kendi Şeridinden Gitmeyen Araç Sürücüleri Hakkını Arayan Motorcuyu Tehdit Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 12:16

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@asayisberkamal34_ adlı sayfa, bir motosiklet sürücüsünün trafikte yaşadığı zor anları paylaştı. Motosiklet sürücüsü kendi şeridinde giderken karşıdan gelen araçlar şerit ihlali yapıyordu.

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Motosiklet sürücüsünün önde gelen araca tepki göstermesiyle birlikte “Ne yapayım şimdi” yanıtını alması trajikomik bir andı.

Motosiklet sürücüsünün önde gelen araca tepki göstermesiyle birlikte “Ne yapayım şimdi” yanıtını alması trajikomik bir andı.

Tüm araçlara tepki göstererek ilerlemeye çalışan motosiklet sürücüsünü, bir araç sürücüsü haklıymış gibi “Küfür etme dayak yersin burada bak” şeklinde tehdit de etti.

Tüm araçlara tepki göstererek ilerlemeye çalışan motosiklet sürücüsünü, bir araç sürücüsü haklıymış gibi “Küfür etme dayak yersin burada bak” şeklinde tehdit de etti.

İşte o anlar 👇

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