Kendi Şeridinden Gitmeyen Araç Sürücüleri Hakkını Arayan Motorcuyu Tehdit Etti

@asayisberkamal34_ adlı sayfa, bir motosiklet sürücüsünün trafikte yaşadığı zor anları paylaştı. Motosiklet sürücüsü kendi şeridinde giderken karşıdan gelen araçlar şerit ihlali yapıyordu.
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Motosiklet sürücüsünün önde gelen araca tepki göstermesiyle birlikte “Ne yapayım şimdi” yanıtını alması trajikomik bir andı.
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Tüm araçlara tepki göstererek ilerlemeye çalışan motosiklet sürücüsünü, bir araç sürücüsü haklıymış gibi “Küfür etme dayak yersin burada bak” şeklinde tehdit de etti.
İşte o anlar 👇
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