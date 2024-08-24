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Aranan Aktivite Bulundu! Kız Kıza 90’lar Konseptli Altın Gününe Bayılacaksınız

Aranan Aktivite Bulundu! Kız Kıza 90’lar Konseptli Altın Gününe Bayılacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 10:19

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Instagram’da aktif bir şekilde içerik üreten influencerlardan Esin Yapıcı TikTok hesabından yaptığı paylaşımıyla hepimizi imrendirdi. Kız arkadaşlarıyla bir araya gelen influencer, kuru kuru altın günü yapmak yerine 90’lar konseptini tercih etmişti. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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Herkes 80’lerin 90’ların modasına uygun giyinmiş, altın gününü danslar eşliğinde geçirmişti.

Herkes 80’lerin 90’ların modasına uygun giyinmiş, altın gününü danslar eşliğinde geçirmişti.

Bu renkli görüntüler izleyicilere “Bizim kafayı toparlayacak o ortam” dedirtti.

Bu renkli görüntüler izleyicilere “Bizim kafayı toparlayacak o ortam” dedirtti.

İşte detaylar 👇

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