Aranan Aktivite Bulundu! Kız Kıza 90’lar Konseptli Altın Gününe Bayılacaksınız

Instagram’da aktif bir şekilde içerik üreten influencerlardan Esin Yapıcı TikTok hesabından yaptığı paylaşımıyla hepimizi imrendirdi. Kız arkadaşlarıyla bir araya gelen influencer, kuru kuru altın günü yapmak yerine 90’lar konseptini tercih etmişti. Gelin o anlara birlikte bakalım.