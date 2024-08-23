İstanbul’da Mankenlik Yaparak Günde 500 Dolar Kazandığını Taksiciye Anlatan Yabancı Uyruklu Kadın

Müşterilerle yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşarak içerikler üreten bir taksici, yabancı uyruklu bir müşterisiyle yaşananları paylaştı. İstanbul’da yaşayan kadın mankenlik işiyle uğraşıyordu.
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Taksicinin kazancını sormasıyla birlikte günlük 500 Dolar kazandığını anlatan kadın şoförde kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.
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Yabancı uyruklu kadın işiyle ilgili detayları anlattıktan sonra yolculuk sonunda ise şoföre 100 dolar bahşiş verdi.
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