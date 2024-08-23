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İstanbul’da Mankenlik Yaparak Günde 500 Dolar Kazandığını Taksiciye Anlatan Yabancı Uyruklu Kadın

İstanbul’da Mankenlik Yaparak Günde 500 Dolar Kazandığını Taksiciye Anlatan Yabancı Uyruklu Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 13:54

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Müşterilerle yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşarak içerikler üreten bir taksici, yabancı uyruklu bir müşterisiyle yaşananları paylaştı. İstanbul’da yaşayan kadın mankenlik işiyle uğraşıyordu.

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Taksicinin kazancını sormasıyla birlikte günlük 500 Dolar kazandığını anlatan kadın şoförde kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.

Taksicinin kazancını sormasıyla birlikte günlük 500 Dolar kazandığını anlatan kadın şoförde kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.

Yabancı uyruklu kadın işiyle ilgili detayları anlattıktan sonra yolculuk sonunda ise şoföre 100 dolar bahşiş verdi.

Yabancı uyruklu kadın işiyle ilgili detayları anlattıktan sonra yolculuk sonunda ise şoföre 100 dolar bahşiş verdi.

İşte detaylar 👇

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