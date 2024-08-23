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Çizim Olarak Verilen Projeyi Biraz Yanlış Anlayan Usta Hünerlerini Konuşturdu

Çizim Olarak Verilen Projeyi Biraz Yanlış Anlayan Usta Hünerlerini Konuşturdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 12:34

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Yurt dışında viral olan bir paylaşımla karşınızdayız. @auricesar_silva adlı Instagram hesabından mobilya yapımlarına dair içerikler üreten hesap bir ustanın işçiliğini paylaşmasıyla hepimizi güldürdü. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Ölçüleriyle birlikte verilen çizim karşısında olayı biraz yanlış anlayan usta zoru başarmıştı.

Ölçüleriyle birlikte verilen çizim karşısında olayı biraz yanlış anlayan usta zoru başarmıştı.

60 ve 25 cm olarak belirtilen ölçüleri işçiliğini konuşturarak hayata geçiren usta kahkahaları topladı.

60 ve 25 cm olarak belirtilen ölçüleri işçiliğini konuşturarak hayata geçiren usta kahkahaları topladı.

İzleyicilerden “Bu devirde işini hakkıyla yapan usta az kaldı.” yorumları geldi.

İzleyicilerden “Bu devirde işini hakkıyla yapan usta az kaldı.” yorumları geldi.

İşte detaylar 👇

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