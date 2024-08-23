Çizim Olarak Verilen Projeyi Biraz Yanlış Anlayan Usta Hünerlerini Konuşturdu

Yurt dışında viral olan bir paylaşımla karşınızdayız. @auricesar_silva adlı Instagram hesabından mobilya yapımlarına dair içerikler üreten hesap bir ustanın işçiliğini paylaşmasıyla hepimizi güldürdü. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Ölçüleriyle birlikte verilen çizim karşısında olayı biraz yanlış anlayan usta zoru başarmıştı.
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60 ve 25 cm olarak belirtilen ölçüleri işçiliğini konuşturarak hayata geçiren usta kahkahaları topladı.
İzleyicilerden “Bu devirde işini hakkıyla yapan usta az kaldı.” yorumları geldi.
İşte detaylar 👇
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