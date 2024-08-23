Görüş Bildir
Haberler
Video
Kaldırımda Bisiklet Süren Çocuğa İlk Cezasını Yazan Polis Tebessüm Ettirdi: “Bir Hafta Çizgi Film Yok”

Kaldırımda Bisiklet Süren Çocuğa İlk Cezasını Yazan Polis Tebessüm Ettirdi: “Bir Hafta Çizgi Film Yok”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 12:06

İçerik Devam Ediyor

Bir trafik polisi kaldırımda bisiklet süren çocuğu görünce küçük bir şaka yapmak istedi. O anlar kask kamerasından anbean kaydediliyordu. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede etkileşim aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bisikletli çocuğu yanına çağıran trafik polisi kaldırımda seyrettiği için bir hafta çizgi film izlememe cezası yazdı.

Bisikletli çocuğu yanına çağıran trafik polisi kaldırımda seyrettiği için bir hafta çizgi film izlememe cezası yazdı.

Ardından ise kaskını takmadığı için de bir hafta yatağını toplama cezası yazdı. Tatlı çocuğun şaşkınlık yaşadığı anlara beğeniler yağdı.

Ardından ise kaskını takmadığı için de bir hafta yatağını toplama cezası yazdı. Tatlı çocuğun şaşkınlık yaşadığı anlara beğeniler yağdı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın