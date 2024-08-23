Kaldırımda Bisiklet Süren Çocuğa İlk Cezasını Yazan Polis Tebessüm Ettirdi: “Bir Hafta Çizgi Film Yok”

Bir trafik polisi kaldırımda bisiklet süren çocuğu görünce küçük bir şaka yapmak istedi. O anlar kask kamerasından anbean kaydediliyordu. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede etkileşim aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bisikletli çocuğu yanına çağıran trafik polisi kaldırımda seyrettiği için bir hafta çizgi film izlememe cezası yazdı.
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Ardından ise kaskını takmadığı için de bir hafta yatağını toplama cezası yazdı. Tatlı çocuğun şaşkınlık yaşadığı anlara beğeniler yağdı.
İşte detaylar 👇
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