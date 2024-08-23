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Oyuncak Dükkanına Giren Bebeğin Verdiği Tepkileri Görünce Pamuk Gibi Olacaksınız

Oyuncak Dükkanına Giren Bebeğin Verdiği Tepkileri Görünce Pamuk Gibi Olacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 09:55

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@ugurluailesii adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten fenomen aile, tatlı kızlarını da videolarına dahil etmeleriyle birlikte epey popülerleşti. Bebişlerinin dans hünerlerini izlerken insanın adeta kalbi eriyor. Şimdilerdeyse tatlı kızlarını oyuncak dükkanına götürdükleri anları paylaştılar.

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Bebiş dükkana girer girmez öyle bir şaşkınlık yaşadı ki iç sesinin “Ben nereye geldim böyle” olduğuna emindik.

Bebiş dükkana girer girmez öyle bir şaşkınlık yaşadı ki iç sesinin “Ben nereye geldim böyle” olduğuna emindik.

Önü, arkası, sağı, solu her yeri rengarenk oyuncaklarla kaplı olunca ağzı açık kalmıştı.

Önü, arkası, sağı, solu her yeri rengarenk oyuncaklarla kaplı olunca ağzı açık kalmıştı.

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