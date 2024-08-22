Emrah Safa Gürkan Türkiye ile Yurt Dışının Alkol Fiyatlarını Kıyasladı: “Sen Bunu Nasıl 20 Euro’ya Satarsın?”

Tarihçi ve akademisyen kimliğiyle tanıdığımız Emrah Safa Gürkan, sosyal medya hesaplarından ürettiği içeriklerle de sıkça gündeme geliyor. Gürkan bu seferse Türkiye ve yurt dışında uçuk değişkenlik gösteren fiyatları eleştirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kokteyller üzerinden konuşan Gürkan, "Bodrum'da kokteyl 850 TL, Kadıköy'de 650 TL. Venedik'te 2-3 Euro, Roma'da afilli yerlerde 5-6 Euro. Sen bunu 20 Euro'ya nasıl satarsın?” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından ise Kuruçeşme’de yediği kruvasan ile Paris’te yediği kruvasanın fiyatlarını “Kuruçeşme’de, 550 TL'ye kruvasan yiyorsun. Paris'in göbeğinde kruvasan 2 Euro." sözleriyle kıyasladı.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın