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Emrah Safa Gürkan Türkiye ile Yurt Dışının Alkol Fiyatlarını Kıyasladı: “Sen Bunu Nasıl 20 Euro’ya Satarsın?”

Emrah Safa Gürkan Türkiye ile Yurt Dışının Alkol Fiyatlarını Kıyasladı: “Sen Bunu Nasıl 20 Euro’ya Satarsın?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 00:01

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Tarihçi ve akademisyen kimliğiyle tanıdığımız Emrah Safa Gürkan, sosyal medya hesaplarından ürettiği içeriklerle de sıkça gündeme geliyor. Gürkan bu seferse Türkiye ve yurt dışında uçuk değişkenlik gösteren fiyatları eleştirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kokteyller üzerinden konuşan Gürkan, "Bodrum'da kokteyl 850 TL, Kadıköy'de 650 TL. Venedik'te 2-3 Euro, Roma'da afilli yerlerde 5-6 Euro. Sen bunu 20 Euro'ya nasıl satarsın?” dedi.

Kokteyller üzerinden konuşan Gürkan, "Bodrum'da kokteyl 850 TL, Kadıköy'de 650 TL. Venedik'te 2-3 Euro, Roma'da afilli yerlerde 5-6 Euro. Sen bunu 20 Euro'ya nasıl satarsın?” dedi.

Ardından ise Kuruçeşme’de yediği kruvasan ile Paris’te yediği kruvasanın fiyatlarını “Kuruçeşme’de, 550 TL'ye kruvasan yiyorsun. Paris'in göbeğinde kruvasan 2 Euro." sözleriyle kıyasladı.

Ardından ise Kuruçeşme’de yediği kruvasan ile Paris’te yediği kruvasanın fiyatlarını “Kuruçeşme’de, 550 TL'ye kruvasan yiyorsun. Paris'in göbeğinde kruvasan 2 Euro." sözleriyle kıyasladı.

İşte detaylar 👇

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