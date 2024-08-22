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Ortamlarıyla Hepimizi Kıskandıran Aileye Beğeniler Yağdı: “Akşama Kadar Konuşsunlar Hiç Sıkılmam”

Ortamlarıyla Hepimizi Kıskandıran Aileye Beğeniler Yağdı: “Akşama Kadar Konuşsunlar Hiç Sıkılmam”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 21:31

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@gizmoclb adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi ailesiyle birlikte yaptığı bir paylaşımıyla 3 milyonu aşkın izlenme aldı. Ailenin kadınları olarak nesilden nesile bir araya gelen ekip, sohbetleriyle hepimize tebessüm ettirdi.

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İçerik üreticisinin Amerika’da yaşayan kuzeni ziyarete gelmişti ve bir elbise hakkında derdini anlatmaya çalışıyordu.

İçerik üreticisinin Amerika’da yaşayan kuzeni ziyarete gelmişti ve bir elbise hakkında derdini anlatmaya çalışıyordu.

Boyunun kısalmasını isteyen genç kızı duyan anneannesinin tepkileri ise efsaneydi.

Boyunun kısalmasını isteyen genç kızı duyan anneannesinin tepkileri ise efsaneydi.

İşte detaylar 👇

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