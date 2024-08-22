Ortamlarıyla Hepimizi Kıskandıran Aileye Beğeniler Yağdı: “Akşama Kadar Konuşsunlar Hiç Sıkılmam”

@gizmoclb adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi ailesiyle birlikte yaptığı bir paylaşımıyla 3 milyonu aşkın izlenme aldı. Ailenin kadınları olarak nesilden nesile bir araya gelen ekip, sohbetleriyle hepimize tebessüm ettirdi.
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İçerik üreticisinin Amerika’da yaşayan kuzeni ziyarete gelmişti ve bir elbise hakkında derdini anlatmaya çalışıyordu.
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Boyunun kısalmasını isteyen genç kızı duyan anneannesinin tepkileri ise efsaneydi.
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