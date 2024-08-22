Ortamlarıyla Hepimizi Kıskandıran Aileye Beğeniler Yağdı: “Akşama Kadar Konuşsunlar Hiç Sıkılmam”

@gizmoclb adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi ailesiyle birlikte yaptığı bir paylaşımıyla 3 milyonu aşkın izlenme aldı. Ailenin kadınları olarak nesilden nesile bir araya gelen ekip, sohbetleriyle hepimize tebessüm ettirdi.