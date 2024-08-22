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Sokak Röportajında İsyan Eden Vatandaş: “Ülkede Yüzü Gülen Yok”

Sokak Röportajında İsyan Eden Vatandaş: “Ülkede Yüzü Gülen Yok”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 20:01

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Kanal Dünya mikrofonlarına konuşan bir vatandaş ülke sorunları hakkında isyan etti. Vatandaşın konuşması karşısında dinleyen kişiler alkış yağmuruna tuttu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Herkesin borcu var. Gülen yüz yok.” sözleriyle konuşmaya başlayan vatandaş “Gram altın eskiden yoktu. Komşularımıza bile çeyrek takardık.” dedi.

“Herkesin borcu var. Gülen yüz yok.” sözleriyle konuşmaya başlayan vatandaş “Gram altın eskiden yoktu. Komşularımıza bile çeyrek takardık.” dedi.

Ardından ise 17 bin TL asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını anlattı ve “15 bin TL kiralık evlerde fare yaşamıyor.” sözlerini ekledi.

Ardından ise 17 bin TL asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını anlattı ve “15 bin TL kiralık evlerde fare yaşamıyor.” sözlerini ekledi.

İşte o anlar 👇

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