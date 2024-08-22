Sokak Röportajında İsyan Eden Vatandaş: “Ülkede Yüzü Gülen Yok”

Kanal Dünya mikrofonlarına konuşan bir vatandaş ülke sorunları hakkında isyan etti. Vatandaşın konuşması karşısında dinleyen kişiler alkış yağmuruna tuttu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Herkesin borcu var. Gülen yüz yok.” sözleriyle konuşmaya başlayan vatandaş “Gram altın eskiden yoktu. Komşularımıza bile çeyrek takardık.” dedi.
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Ardından ise 17 bin TL asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını anlattı ve “15 bin TL kiralık evlerde fare yaşamıyor.” sözlerini ekledi.
İşte o anlar 👇
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