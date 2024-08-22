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Sokak Röportajında “2024’te Ahlaklı Kalmak Kolay mı?” Sorusu Soruldu: Genç Kadın Günümüzü Özetledi

Sokak Röportajında “2024’te Ahlaklı Kalmak Kolay mı?” Sorusu Soruldu: Genç Kadın Günümüzü Özetledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 20:40

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Azize Musallat adlı içerik üreticisi sokak röportajı yaptığı esnada bir kadına “2024’te ahlaklı kalmak kolay mı?” sorusunu yöneltti. Genç kadın yanıtıyla günümüzde birçok kişinin şikayet ettiği bir konuya değindi.

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Soru karşısında “Değil.” yanıtını veren kadın ardından ise “Ortam çok bozuldu. Herkesin yedeği var, herkes çok hızlı.” sözlerini kullandı.

Soru karşısında “Değil.” yanıtını veren kadın ardından ise “Ortam çok bozuldu. Herkesin yedeği var, herkes çok hızlı.” sözlerini kullandı.

Bunlara ek olarak “Kimse kimsenin ilk tercihi değil.” sözlerini de dile getirdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Bunlara ek olarak “Kimse kimsenin ilk tercihi değil.” sözlerini de dile getirdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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