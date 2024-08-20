Arkadaşını Korkutmak İsterken Kuryeyi Korkutan Kadın Kahkahaları Topladı

Daha İyi Özetlenemezdi: Z Kuşağı Dili ve Edebiyatını Bakalım Siz Anlayabilecek misiniz?

Kumardan Kazandığı 2 Milyon 170 Bin TL'nin 1 Milyon 170 Bin TL'sini Dağıttı: 'Haram Para Bana Nasip Olmasın'