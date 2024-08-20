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Arkadaşını Korkutmak İsterken Kuryeyi Korkutan Kadın Kahkahaları Topladı

Arkadaşını Korkutmak İsterken Kuryeyi Korkutan Kadın Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 22:41

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@seydayaniik adlı TikTok kullanıcısı yaşadığı talihsiz anları paylaşmasıyla hepimizi güldürdü. Asansörden inmesini beklediği arkadaşını korkutmak isterken işler pek de planladığı gibi gitmedi.

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Asansörden arkadaşı yerine kurye indi. Ancak kadın ayırt edene kadar çoktan korkutmuştu.

Asansörden arkadaşı yerine kurye indi. Ancak kadın ayırt edene kadar çoktan korkutmuştu.

Kuryenin korktuğu anlar, kadının utancı ve dahasıyla video beğenileri topladı.

Kuryenin korktuğu anlar, kadının utancı ve dahasıyla video beğenileri topladı.

İşte o anlar 👇

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