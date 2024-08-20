Arkadaşını Korkutmak İsterken Kuryeyi Korkutan Kadın Kahkahaları Topladı

@seydayaniik adlı TikTok kullanıcısı yaşadığı talihsiz anları paylaşmasıyla hepimizi güldürdü. Asansörden inmesini beklediği arkadaşını korkutmak isterken işler pek de planladığı gibi gitmedi.
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Asansörden arkadaşı yerine kurye indi. Ancak kadın ayırt edene kadar çoktan korkutmuştu.
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Kuryenin korktuğu anlar, kadının utancı ve dahasıyla video beğenileri topladı.
İşte o anlar 👇
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