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Aldatmaya Bakış Açısıyla Sosyal Medyayı İkiye Bölen Şahıs: “Erkek Arkadaşının Sınavıyla Benimki Bir Değil”

Aldatmaya Bakış Açısıyla Sosyal Medyayı İkiye Bölen Şahıs: “Erkek Arkadaşının Sınavıyla Benimki Bir Değil”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 21:10

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“Sadık erkek yoktur” düşüncesini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı izleyicileri ikiye böldü. Kimileri kendisini eleştirirken kimileri ise hak verdi. Gelin detayları öğrenelim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

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Sosyal medya kullanıcısı sadık erkek olmayı, “Senin erkek arkadaşının sınavıyla benimki aynı değil.” sözleriyle özetledi.

Sosyal medya kullanıcısı sadık erkek olmayı, “Senin erkek arkadaşının sınavıyla benimki aynı değil.” sözleriyle özetledi.

Ardından ise örneklendirerek “Çocuk zaten kendini zorlasa bile ancak Fatma’yla görüşebiliyor. Sadık erkek arkadaşının senden başka şansı yok.” sözlerini kullandı.

Ardından ise örneklendirerek “Çocuk zaten kendini zorlasa bile ancak Fatma’yla görüşebiliyor. Sadık erkek arkadaşının senden başka şansı yok.” sözlerini kullandı.

İşte o anlar 👇

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