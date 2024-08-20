Aldatmaya Bakış Açısıyla Sosyal Medyayı İkiye Bölen Şahıs: “Erkek Arkadaşının Sınavıyla Benimki Bir Değil”

“Sadık erkek yoktur” düşüncesini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı izleyicileri ikiye böldü. Kimileri kendisini eleştirirken kimileri ise hak verdi. Gelin detayları öğrenelim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya kullanıcısı sadık erkek olmayı, “Senin erkek arkadaşının sınavıyla benimki aynı değil.” sözleriyle özetledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından ise örneklendirerek “Çocuk zaten kendini zorlasa bile ancak Fatma’yla görüşebiliyor. Sadık erkek arkadaşının senden başka şansı yok.” sözlerini kullandı.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın