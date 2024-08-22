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Polonya’da 600 Euro’ya 2003 Model Araba Alan Türk Sosyal Medyada Gündem Oldu

Polonya’da 600 Euro’ya 2003 Model Araba Alan Türk Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 22:32

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Yurt dışındaki araba fiyatları sık sık birim üzerinden Türkiye ile kıyaslanıyor. Eski model yeni model fark etmeksizin epey bir fark söz konusu. Polonya’da yaşayan bir Türk de 600 Euro’ya aldığı arabayı sosyal medyada paylaşmasıyla etkileşim aldı.

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2003 model bir arabayı 600 Euro’ya alan Türk, aracın tek sorununun sol ön kapının altında yer alan küçük bir çürük olması şeklinde dile getirdi.

2003 model bir arabayı 600 Euro’ya alan Türk, aracın tek sorununun sol ön kapının altında yer alan küçük bir çürük olması şeklinde dile getirdi.

Onun haricinde aracın herhangi bir sıkıntısı olmadığını ekleyen Türk, izleyicilere “Sizce uygun mu?” sorusunu yöneltti.

Onun haricinde aracın herhangi bir sıkıntısı olmadığını ekleyen Türk, izleyicilere “Sizce uygun mu?” sorusunu yöneltti.

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