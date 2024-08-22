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Oğuzhan Alpdoğan Sosyologluğunu Konuşturdu: Muayene İstasyonu Çalışanı

Oğuzhan Alpdoğan Sosyologluğunu Konuşturdu: Muayene İstasyonu Çalışanı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 22:08

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Sosyal medyada içerik üretmeye başladığı günden bu yana övgüleri toplayan Oğuzhan Alpdoğan, her yeni paylaşımıyla bir kez daha yeteneğini kanıtlıyor. Komedi içerik üreticisi çektiği parodilerle “Sosyolog” yorumları alıyor.

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Ee birkaç videosunu izleyince de zaten bu yorumları sonuna kadar hak ettiğini anlıyoruz.

Ee birkaç videosunu izleyince de zaten bu yorumları sonuna kadar hak ettiğini anlıyoruz.

Şimdiyse “Muayene istasyonu çalışanı” parodisiyle viral olmuş durumda.

Şimdiyse “Muayene istasyonu çalışanı” parodisiyle viral olmuş durumda.

İşte detaylar 👇

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