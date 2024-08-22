Oğuzhan Alpdoğan Sosyologluğunu Konuşturdu: Muayene İstasyonu Çalışanı

Sosyal medyada içerik üretmeye başladığı günden bu yana övgüleri toplayan Oğuzhan Alpdoğan, her yeni paylaşımıyla bir kez daha yeteneğini kanıtlıyor. Komedi içerik üreticisi çektiği parodilerle “Sosyolog” yorumları alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ee birkaç videosunu izleyince de zaten bu yorumları sonuna kadar hak ettiğini anlıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdiyse “Muayene istasyonu çalışanı” parodisiyle viral olmuş durumda.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın