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İstemiyorum Demesine Rağmen Erkek Arkadaşından Bir Şeyler Almasını Bekledi Beyinleri Yaktı

İstemiyorum Demesine Rağmen Erkek Arkadaşından Bir Şeyler Almasını Bekledi Beyinleri Yaktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 09:15

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Erkek arkadaşıyla sinemaya giden bir kadın film arasında “erkek arkadaşını puanlamak için” küçük bir test yaptı. Erkek arkadaşı film arasında kadına bir şeyler isteyip istemediğini sormuş ve “istemiyorum” yanıtını almıştı. Ancak kadın kaydı başlattı ve erkek arkadaşının bu cevaba rağmen bir şey alıp almayacağını merakla bekledi.

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Kadın “istemiyorum” demesine rağmen erkek arkadaşının yiyecek içecek bir şeyler alması gerektiğini dile getirdi.

Kadın “istemiyorum” demesine rağmen erkek arkadaşının yiyecek içecek bir şeyler alması gerektiğini dile getirdi.

Ancak adam eli boş dönmüştü. Hal böyle olunca kısa süreli bir trip anı yaşandı. Detayları izledikten sonra yorumlarda buluşalım. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

Ancak adam eli boş dönmüştü. Hal böyle olunca kısa süreli bir trip anı yaşandı. Detayları izledikten sonra yorumlarda buluşalım. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

İşte detaylar 👇

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