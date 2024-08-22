Amerikalı Bir Kadın Mütevazi Giyinmesinin Nedenlerini Anlattı: “Bir Erkeğe Kanıtlayacak Hiçbir Şeyim Yok”

Amerikalı bir kadın sosyal medya hesabından mütevazi giyinmesinin nedenlerini anlattığı bir paylaşım yaptı. Paylaşımıyla birlikte kısa sürede etkileşim alan kadın neler demiş gelin birlikte bakalım.
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Mütevazi giyinmek için dört neden sayan kadın ilk olarak “Bir erkeğe kanıtlayacak hiçbir şeyim yok.” dedi.
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Ardından ise “Erkekler oyun için bana yaklaşmaması gerektiğini farkındalar, kadınlar da bana rakipleri olmadığım için daha iyi davranıyor.” nedenlerini sıraladı.
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