Spor ayakkabıların çoğunda, bağcıkların bittiği yerin hemen üstünde genellikle boş bırakılan bir çift delik bulunuyor. Bu delikler çoğu zaman diğerleriyle tam aynı hizada da durmuyor, bu da özel bir amaçla açıldıklarının işareti. Günlük kullanımda onları görmezden gelmek sorun yaratmıyor. Ancak zorlu bir koşuya ya da doğa yürüyüşüne çıkacaksanız bu deliklerden faydalanmanız gerekiyor.

Bu delikler 'topuk kilidi' denen bir bağlama yöntemi için var. Önce bir bağcığı hemen üstündeki deliğe geçirip bir halka oluşturuyorsunuz, aynısını diğer taraftaki bağcıkla da yapıyorsunuz. Ardından iki bağcığın ucunu çapraz olarak karşı taraftaki halkalardan geçiriyorsunuz. Bağcıkları yukarı değil aşağı doğru çekerek sıkıyor, en sonunda da her zamanki gibi fiyonk yapıyorsunuz.