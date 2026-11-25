Spor Ayakkabılarda Neden Fazladan Bir Bağcık Deliği Var?
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Giydiğimiz kıyafetlere dikkatle bakınca ilginç ayrıntılar fark edebiliyoruz. Kadın ve erkek gömleklerindeki düğmelerin farklı tarafta olması ya da kotlardaki minik cep bunlardan sadece birkaçı. Çoğu geçmişten kalma birer alışkanlık, ama spor ayakkabılardaki bir ayrıntı bugün de işimize yarıyor. En üstteki o fazladan bağcık delikleri aslında oldukça kullanışlı.
Fazladan delikler, topuğu sabitleyen özel bir bağlama yöntemi için var.
Topuk kilidi, uzun yürüyüş ve koşularda su toplamasının önüne geçiyor.
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