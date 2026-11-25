AB Komisyonu'ndan Koku Devlerine 472 Milyon Euro Kartel Cezası: 4 Yıl Boyunca Fiyat Bilgisi Paylaşmışlar
Avrupa Birliği Komisyonu, parfümlerden kişisel bakım ve ev ürünlerine kadar pek çok üründe kullanılan koku bileşimlerinin dünyadaki en büyük üreticilerinden üçüne ağır bir yaptırım uyguladı. İsviçreli Givaudan ve Firmenich ile ABD merkezli International Flavors & Fragrances (IFF), uluslararası bir kartelin parçası oldukları gerekçesiyle toplam 471 milyon 967 bin euro ceza ödeyecek.
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Fiyat artışından enerji zammına kadar her şeyi aralarında konuşmuşlar
Komisyona göre ihlal Mart 2019'da başladı ve Mart 2023'e kadar, yaklaşık dört yıl sürdü. Bu dönemde şirketler, Avrupa Ekonomik Alanı genelinde rekabet kurallarını çiğneyerek ticari açıdan hassas bilgileri birbirleriyle paylaştı.
Masadaki başlıklar oldukça somuttu: Planlanan fiyat artışları, müşterilerle yürütülecek fiyat pazarlıklarında izlenecek strateji ve enerji maliyetlerindeki yükselişin faturaya ek ücret olarak nasıl yansıtılacağı. Givaudan ile IFF ise kişisel bakım ve ev ürünlerinde kullanılan koku bileşimleri ile parfümler için fiyat artış hedeflerini de birbirine açtı, bazı müşterilerle sürdürülen ticari görüşmelerin ayrıntılarını paylaştı.
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