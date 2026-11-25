Dosyanın en dikkat çeken kısmı Unilever ile ilgili. Dünyanın en büyük koku bileşimi alıcısı olarak tanımlanan şirketin, satın aldığı formüller ve bunların maliyetleri hakkında daha fazla şeffaflık talep etmesi ihtimaline karşı üç şirketin nasıl bir tutum izleyeceği de aralarında konuşuldu.

Bununla da sınırlı kalınmadı. Komisyonun tespitlerine göre üç şirket, Unilever için çalışan ekiplerden birbirlerinin personelini transfer etmeme konusunda da anlaştı. Böylece hem fiyat hem de çalışan tarafında rekabetin önü kesilmiş oldu.

Soruşturmanın fitilini, Komisyonun Mart 2023'te şirketlerin tesislerinde yaptığı habersiz denetimler ateşledi. AB rekabet kurallarına göre Komisyon, kartel tespit ettiği şirketlere yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası verebiliyor.